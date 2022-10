O suspeito foi detido no local. Os motivos do ataque estão a ser investigados.

EUA

Marido de Nancy Pelosi "violentamente atacado" em casa

O marido da Presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, foi "violentamente atacado" na casa do casal esta sexta-feira e hospitalizado, disse o seu porta-voz.

"Esta manhã, um agressor invadiu a casa dos Pelosi em São Francisco e agrediu violentamente o Sr. Pelosi", disse Drew Hammill em comunicado, acrescentando que Nancy Pelosi não estava em casa no momento do ataque.

Paul Pelosi, de 82 anos, foi transferido para o hospital, onde está a receber "excelentes cuidados", acrescentou o porta-voz.

O suspeito foi detido no local. Os motivos para o ataque estão a ser investigados.

A menos de duas semanas das eleições intercalares, vários eleitos norte-americanos alertaram para a violência redobrada que enfrentam.

Segundo a polícia do Capitólio, responsável pela proteção dos membros do Congresso, as ameaças mais do que duplicaram desde 2017, passando de 3.939 para 9.625 em 2021.

