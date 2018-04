Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs

Domingo, 9 de Abril do ano 30 d.C. Três mulheres deslocam-se a uma tumba comprada por José de Arimateia para tratar do cadáver fresco do líder de um movimento revolucionário, assassinado dois dias antes pela máquina repressiva do Império Romano. Ao chegarem, no entanto, encontram a enorme laje que tapava a tumba afastada para um lado, tornada inútil por não haver ali qualquer corpo.