Muitos chefes de Estado e de governo defenderam que a vitória de Macron é uma vitória da Europa.

Presidenciais em França

Bettel e líderes europeus felicitam Macron

Xavier Bettel, primeiro-ministro luxemburguês, foi um dos líderes europeus a saudar a vitória de Emmanuel Macron, numa mensagem publicada no Twitter.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou um "abraço de felicitações muito caloroso" a Emmanuel Macron pela reeleição nas presidenciais francesas considerando que foi uma vitória da União Europeia e contra a xenofobia.



Marcelo Rebelo de Sousa enviou "um abraço de felicitações muito caloroso e muito amigo a Emmanuel Macron" pela sua reeleição como Presidente de França.

"É uma vitória da União Europeia, é uma vitória do reforço da relação entre a União Europeia e os demais aliados do outro lado do Atlântico. É uma vitória de quem sempre soube compreender a comunidade portuguesa em França, é uma vitória de quem soube sempre compreender o que é a imigração e a integração dos imigrantes no seu país, uma vitória contra a xenofobia, contra as discriminações de toda a natureza", considerou.

Também o primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje Emmanuel Macron pela sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais francesas e considerou que o povo francês demonstrou "uma vez mais" o seu compromisso com o projeto europeu.

Esta posição do líder do executivo português foi publicada na sua conta na rede social Twitter.

“Felicitei Emmanuel Macron pela vitória nas eleições presidenciais francesas. É com grande entusiasmo que encaro a perspetiva de continuarmos a trabalhar em conjunto nos próximos quatro anos. O Povo francês demonstrou uma vez mais o seu compromisso com o projeto europeu”, escreveu António Costa.

O primeiro-ministro referiu depois que, “nos tempos desafiantes” que o continente europeu e o mundo atravessam “é fundamental continuar a contar com a França na defesa do multilateralismo, da segurança, do combate às alterações climáticas e empenhada na construção de uma Europa humanista, justa, verde e próspera”.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, foi o primeiro dirigente estrangeiro a falar com Emmanuel Macron após a vitória deste na segunda volta das presidenciais francesas, revelaram fontes da Presidência.

Também os chefes de governos britânico, alemão e italiano felicitaram Macron.

As primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França apontam para uma vitória do Presidente em exercício, de Emmanuel Macron, centrista liberal, com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita.

