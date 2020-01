Faz hoje 75 anos desde a libertação do maior campo de concentração nazi, onde foram assassinadas mais de um milhão de pessoas.

Mapa interativo de Auschwitz. Conheça o campo dos horrores

Faz hoje 75 anos desde que o maior campo de concentração nazi foi libertado. Neste espaço, foram assassinadas 1,1 milhões de pessoas, entre 1940 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Em baixo, duas plantas de dois campos de concentração de Auschwitz dão-nos a conhecer o interior deste antigo campo de extermínio. Carregue nos pontos assinalados para conhecer os diferentes espaços e o que neles acontecia.

Campo de concentração Auschwitz I

Este era o campo original, que servia como centro administrativo de todo o complexo. Entre 1940 e o início de 1942 funcionava sobretudo como campo de concentração, um sítio de morte lenta devido à criação deliberada de condições de vida desumanas, como a morte por fome. Entre 1942 e outubro de 1944 – continuou a funcionar como campo de concentração para prisioneiros de várias etnias, mas passou a funcionar também como campo de morte imediata, com o assassínio em massa de judeus. Depois do encerramento das câmaras de gás, em outubro de 1944, o campo entrou na sua fase final que culminou com a libertação dos prisioneiros.

Campo de concentração Auschwitz-Birkenau II

Este é o campo mais conhecido mundialmente como Auschwitz. Começou a ser construído em 1941 para receber os prisioneiros do primeiro campo, que estava sobrelotado. Neste espaço foram presos e executados milhares de judeus e ciganos. Mais pessoas passaram pelos portões deste campo do que pelos do primeiro.

O dia-a-dia de um prisioneiro em Auschwitz

O dia de trabalho começava às 4h30 no verão e às 5h30 no inverno. A sirene soava duas vezes – uma para os prisioneiros acordarem, outra para os guardas alemães fazerem a contagem dos prisioneiros. Em fevereiro de 1944, foi abolida a segunda sirene, para maximizar o tempo de trabalho.

A partir do final de março de 1942, os prisioneiros começaram a trabalhar pelo menos 11 horas por dia. A pausa para almoço durava em média uma hora, e era feita entre as 12h00 e as 13h00. Conforme a época do ano, a pausa podia estender-se para duas horas ou encurtar para meia hora.

Os prisioneiros recebiam três refeições por dia com baixo valor nutricional. De manhã bebiam meio litro de "café", que consistia em água fervida com um substituto de café, ou "chá", uma bebida à base de ervas. À tarde recebiam um litro de sopa, cujos ingredientes principais eram batata, nabo e pequenas quantidades de sêmola, farinha de centeio e um extrato alimentar. Os prisioneiros recém-chegados não a conseguiam comer ou faziam-no com repugnância.

O regime alimentar e o trabalho pesado contribuíram para a proliferação da fome e de doenças. Um prisioneiro que sofresse da doença da fome era apelidado de "musselman" e podia facilmente ser selecionado para ir para as câmaras de gás.

Antes de anoitecer, os prisioneiros regressavam ao campo de concentração. Muitas vezes, carregavam os corpos daqueles que morriam ou eram mortos durante o trabalho. Às 19h00 era feita a chamada e depois os prisioneiros iam jantar. A ementa pouco variava: 300 gramas de pão preto, servido com cerca de 25 gramas de linguiça, ou margarina, ou uma colher de sopa de marmelada ou queijo. O pão servido à noite deveria cobrir também as necessidades da manhã seguinte, embora os prisioneiros famintos normalmente consumissem a porção inteira de uma só vez.

Quando soava a primeira sirene da noite, os prisioneiros tinham de regressar aos seus barracões. Às 21h00 soava a segunda sirene para anunciar o “silêncio noturno”.

Os prisioneiros não trabalhavam aos domingos nem aos feriados. Nesses dias, limpavam os seus barracões, lavavam as suas roupas, faziam a barba e cortavam o cabelo. Às vezes podiam assistir aos concertos da orquestra do campo de concentração e, a cada duas semanas, enviar cartas oficiais às suas famílias.