Manifestantes no Líbano cantam Baby Shark para acalmar criança

Com a tensão cada vez mais ao rubro em Beirute, os manifestantes que tinham cercado o carro da mãe do pequeno Robin decidiram cantar a famosa música infantil para acalmar a criança. [Com vídeo]

A tensão que se vive no Líbano depois de dias de violentos protestos contra o governo teve um episódio caricato que se tornou viral nas redes sociais. Eliane Jabbour conduzia pelo zona de Baabda, no sul de Beirute, quando uma multidão de manifestantes cercou o carro e assustou o seu filho de apenas 15 meses.

“Eu disse-lhes: eu tenho um bebé, não façam muito barulho'", revelou à CNN sobre o inusitado encontro com a gente que protestava no sábado à noite. Então, os manifestantes começaram a cantar "Baby Shark", a música que se tornou um verdadeiro hino para muitas crianças no mundo inteiro.

"Foi espontâneo", afirmou Jabbour à televisão norte-americana. "Ele gosta dessa música. Ouve muitas vezes em casa e ri”. A mãe do menino Robin Haddad publicou o vídeo no Facebook que se tornou tão viral que o marido acabou por ver as imagens antes que ela lhe pudesse contar o sucedido.

Estes protestos espontâneos, em massa, são as maiores manifestações do Líbano em cinco anos, e estenderam-se além de Beirute. Os manifestantes quiseram demonstrar a "raiva crescente contra uma classe dominante que dividiu o poder entre si e acumulou riquezas durante décadas, mas pouco fez para regenerar uma economia em ruínas e deixou as infraestruturas degradadas".

Os distúrbios surgiram após o governo propor novos impostos, como parte de medidas de austeridade, para fazer face a uma crescente crise económica.

O país atravessa uma crise económica sem precedentes, quando a dívida do país ascende a mais de 86 mil milhões de dólares (77 mil milhões de euros), 150% do Produto Interno Bruto (PIB).

O detonador destes protestos foi a decisão do Governo de impor novos impostos, no quadro do seu programa de austeridade, taxando, por exemplo, as chamadas e mensagens através da aplicação Whatsapp. Casos de corrupção e de má gestão governamental intensificaram os protestos.

