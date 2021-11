O protesto decorreu com forte vigilância por parte da polícia, que temia a chegada de militantes neonazis e hooligans.

Manifestações em Viena contra o confinamento e a vacinação obrigatória

Redação

Vários milhares de manifestantes reuniram-se ao meio-dia de sábado em Viena para protestar contra a contenção e a vacinação obrigatória anunciada na véspera pelo governo para combater a pandemia de Covid-19.

A manifestação foi organizada a convite do partido de extrema-direita FPÖ, embora o seu líder Herbert Kickl, que deu positivo para o coronavírus, estivesse ausente. A multidão, reunida no coração da capital austríaca perto da chancelaria, acenou com bandeiras denunciando "a corona-ditadura" ou dizendo "não à divisão da sociedade".

O protesto decorreu com forte vigilância por parte da polícia, que temia a chegada de militantes neonazis e hooligans. Entre os que pediam "resistência", Katarina Gierscher, da província do Tirol, conduziu seis horas para vir e demonstrar. "Não é correcto que sejamos privados dos nossos direitos", disse a professora de 42 anos, que tem mantido os seus quatro filhos em casa durante vários meses. "A pressão na escola é demasiado grande", disse ela à AFP, citando os testes PCR realizados todas as semanas na sala de aula.

"O governo quer dividir-nos, temos de nos manter unidos", disse ela. O Presidente Federal Alexander Van der Bellen advertiu na sexta-feira contra a divisão da sociedade. "Há um grande risco de que as lacunas venham a aumentar ainda mais agora. Mas não devemos permitir que isto aconteça", disse.

