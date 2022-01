Manifestações em Bruxelas. Violência é “totalmente inaceitável” e algumas imagens são “alucinantes”

Terrorismo na Bélgica Bruxelas abre hoje as escolas, mas vai continuar em alerta máximo

“Desesperadamente à procura de Salah Abdeslam”, podia ser o título do filme que se vive por estes dias em Bruxelas. A polícia acredita que o presumível atacante vivo dos atentados de Paris esteja escondido na Bélgica, e por isso decretou o estado de alerta máximo na capital do país. As escolas fecharam, o metro encerrou, o comércio quase inexistente e as pessoas refugiaram-se em casa, algo inédito na história do país. Hoje é dia de voltar a dar alguma normalidade à vida dos belgas.