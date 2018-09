Alemão é líder parlamentar do Grupo Popular Europeu e deverá vir a ter apoio da própria Angela Merkel.

Manfred Weber assume candidatura à presidência da Comissão Europeia

Alemão é líder parlamentar do Grupo Popular Europeu e deverá vir a ter apoio da própria Angela Merkel.

O alemão Manfred Weber, líder do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), assumiu hoje a sua candidatura à liderança da Comissão Europeia, numa conferência de imprensa em Bruxelas.

"A Europa está num momento de viragem. Em maio, as pessoas vão decidir o futuro deste continente. O quadro é difícil: estamos a ser desafiados externamente, e atacados internamente na União Europeia por radicais que não acreditam nos ideais de parceria. Questionei-me se podia enfrentar estes desafios, se podia contribuir. A minha resposta é: estou preparado", revelou Weber.

A notícia é a confirmação das informações avançadas pela imprensa alemã durante o fim de semana, no sentido de que Weber se reunira com Angela Merkel no começo da semana passada com o intuito de perceber se poderia contar com o seu apoio. Outro alemão, Peter Altmaier, atual ministro da Economia e da Energia, próximo de Merkel há muitos anos, poderia tentar uma candidatura.



As eleições europeias realizam-se no próximo ano, entre 23 e 26 de maio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.