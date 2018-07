Manuel Carvalho, embaixador português na África do Sul, sublinha o papel decisivo do antigo líder para a construção de uma sociedade "multirracial e capaz de oferecer oportunidades a todos os cidadãos".

"Mandela criou uma democracia diversa"

Se fosse vivo, Nelson Mandela teria feito 100 anos no passado dia 18 e a data foi assinalada um pouco por toda a África do Sul. O embaixador português em território sul-africano, Manuel Carvalho, respondeu por e-mail a várias questões sobre o exemplo e o trabalho desenvolvido por Mandela, mas também acerca do que representou para a comunidade portuguesa que vive naquele país. Ao mesmo tempo, admitiu que há ainda muitos desafios a ultrapassar pela sociedade sul-africana e a violência derivada das desigualdades é um deles.



Qual é o legado mais importante de Nelson Mandela para o país, além do fim do apartheid?

Nelson Mandela deu com o seu exemplo a esperança na construção de uma África do Sul democrática, multirracial e capaz de oferecer oportunidades a todos os seus cidadãos. Mandela não se limitou a combater o apartheid, criou-lhe uma alternativa real, com uma democracia diversa e instituições sólidas. Além disso, Mandela deu uma lição de desapego ao poder, retirando-se voluntariamente no fim do seu primeiro mandato.

Que influência exerceu Nelson Mandela em relação à comunidade portuguesa a residir na África do Sul?

Mandela procurou sempre criar uma sociedade onde toda a gente pudesse participar e contribuir, pelo que, naturalmente, reconheceu desde cedo o contributo positivo que a comunidade portuguesa, a par de outras, poderia vir a desempenhar naquele país. Esta abertura foi muito importante para os milhares de portugueses que vivem e trabalham na África do Sul, com um papel central na sociedade e na economia sul-africanas.

A sociedade sul-africana aproveitou bem o seu exemplo como líder político?

Sim, sem dúvida - a África do Sul é hoje uma estimulante democracia multirracial, como Mandela pretendeu. Contudo, as profundas desigualdades económico-sociais continuam a constituir um importantíssimo desafio a ultrapassar, sempre à luz dos valores de consenso e moderação que constituem o legado de Mandela.

Chegam muitas notícias sobre comerciantes portugueses assassinados em território sul-africano: qual é a situação atual também em termos de segurança?

A violência continua a ser um grande problema, ligado em parte às profundas desigualdades económico-sociais e exacerbado pela agitação política que marcou os últimos anos. As autoridades sul-africanas têm tomado medidas para conter os riscos, embora ainda haja um longo caminho a percorrer. Os portugueses na África do Sul confrontam-se com os riscos inerentes a esta situação. A embaixada e os consulados-gerais na cidade do Cabo e em Joanesburgo acompanham a situação de segurança com a prioridade e atenção que o assunto naturalmente merece e continuarão a apoiar a comunidade portuguesa em tudo o que for necessário.

Quantos portugueses residem na África do Sul e que percentagem tem origem madeirense?

Apenas podemos fazer estimativas; partindo dos nossos registos documentais, estimamos cerca de 200 mil, dos quais perto de metade terá ascendência madeirense mais ou menos remota. As autoridades sul-africanas referem um número consideravelmente superior de portugueses, embora não o possamos confirmar.

