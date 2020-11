A Top Glove vai fechar mais de metade das suas fábricas, depois de quase 2500 funcionários terem ficado infetados.

Malásia. Maior fabricante de luvas de látex encerra portas

Mais de metade das unidades fabris da Top Glove vão encerrar. O maior fabricante mundial de luvas de látex decide assim encerrar 28 fábricas quando quase 2500 funcionários testaram positivo para a covid-19.

Com vários países no mundo a enfrentarem uma segunda vaga da doença e com necessidade de mais equipamentos para os tratamentos, a oferta de luvas de látex pode baixar.

A Top Glove foi, aliás, uma das empresas que registou uma grande procura desde o princípio da pandemia. Com 41 unidades fabris na Malásia, o encerramento deve-se à necessidade de enfrentar os surtos entre os operários, de acordo com as autoridades daquele país.

Dos quase 5800 trabalhadores testados até ao momento, 2453 deram positivo mas os casos confirmados não se limitam às fabricas, mas também às comunidades onde estão localizadas as unidades fabris e os dormitórios dos funcionários.

Na segunda-feira, ministério da saúde da Malásia, de acordo com a Reuters, relatou um aumento acentuado dos casos de covid-19 nas zonas onde as fábricas e dormitórios da Top Glove estão localizados.

"Todos os que tiveram resultado positivo foram hospitalizados e os seus contactos próximos foram colocados em quarentena para evitar infetar outros trabalhadores", afirmou o diretor-geral da Saúde, Noor Hisham Abdullah.

Condições de trabalho foram bomba relógio

Com lucros recorde registados este ano, a Top Glove também é notícia pelos piores motivos. Os funcionários têm denunciado as condições de trabalho e muitos destes são migrantes, provenientes do Nepal, que vivem em dormitórios completamente cheios

Glorene Das, diretora executiva da Tenaganita, uma ONG sediada em Kuala Lumpur que se concentra nos direitos laborais, denunciou à BBC, citada pelo Diário de Notícias, que algumas empresas da Malásia que dependem da força de trabalho dos migrantes estão a "deixar de responder às necessidades básicas dos seus trabalhadores".

São trabalhadores "vulneráveis ​​porque vivem e trabalham" em espaços "partilhados" cheios de pessoas "e fazem trabalhos que não possibilitam o distanciamento social", detalhou à emissão de televisão britânica.

"Durante estes tempos, os empregadores têm uma grande responsabilidade para com eles, mas ouvimos falar de casos em que não estão a dar aos trabalhadores comida suficiente ou que estão mesmo a reter o seu salário", acrescentou.

