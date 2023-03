Pode estar em causa a "administração de uma substância nociva", segundo o Ministério Público de Nancy.

Mal-estar misterioso em profissionais de saúde investigado em França

O Ministério Público de Nancy abriu uma investigação por "administração de substância nociva" depois de duas enfermeiras e um médico terem sentido um desconforto inexplicável num centro médico e psicológico de Meurthe-et-Moselle, revelou o procurador da República na terça-feira.

Foram apresentadas três queixas em janeiro, indicou à AFP François Capin-Dulhoste, confirmando informações do diário regional L'Est Républicain.

"Os queixosos relatam sentir-se mal depois do almoço (em abril e dezembro de 2022 para as duas enfermeiras, em outubro de 2022 para o médico)", acrescentou o magistrado, segundo o qual o MP "confiou a investigação ao serviço de segurança do departamento".

Segundo o jornal, os acontecimentos tiveram lugar num centro médico-psicológico (CMP) em Saint-Nicolas-de-Port, perto de Nancy, estrutura "especializada no tratamento ambulatório de pacientes que necessitam de cuidados psiquiátricos".

Análises revelaram presença de benzodiazepinas

Uma das queixosas sofreu "perturbações violentas, incluindo perda de consciência" e teve de ser levada para as urgências de Nancy, segundo o L'Est Républicain.

As análises revelaram a presença no seu sangue de "uma dose elevada de benzodiazepinas", medicamentos utilizados "no tratamento da ansiedade, stress e angústia" mas que não lhe tinham sido prescritas ou aos seus dois colegas, escreve o jornal.

Uma hipótese, levantada durante uma investigação interna às instalações, poderia ser que uma bebida ou comida, por exemplo um prato armazenado num frigorífico comum, teria sido "voluntariamente contaminada por terceiros, sem o conhecimento das vítimas", aponta o jornal regional.

Citada pelo L'Est Républicain, a direção do centro psicoterapêutico de Nancy-Laxou, ao qual o CMP está ligado, disse que duas pessoas sentiram "um desconforto significativo após a ingestão da sua refeição". "Um terceiro membro do pessoal mencionou recordar uma situação idêntica alguns meses antes."

