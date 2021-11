O presidente da ilha de Palau, no Oceano Pacífico, que corre o risco de desaparecer devido às alterações climáticas, exigiu compensações aos países que mais poluem.

"Mais vale bombardearem-nos". O apelo desesperado dos países pequenos na cimeira do clima

Ana TOMÁS O presidente da ilha de Palau, no Oceano Pacífico, que corre o risco de desaparecer devido às alterações climáticas, exigiu compensações aos países que mais poluem.

Alguns dos líderes de pequenos países insulares foram à COP26 exigir mais apoio dos países ricos e principais poluentes mundiais para tentarem sobreviver às alterações climáticas.

Um dos discursos mais emotivos foi o do presidente da ilha de Palau, no Pacífico, que exortou os líderes mundiais a agirem ativamente contra as alterações climáticas antes que as nações insulares desapareçam por completo, face à subida das temperaturas e do nível dos oceanos.

"Não há dignidade para uma morte lenta e dolorosa. Mais vale bombardearem as nossas ilhas do que fazer-nos sofrer, apenas para testemunharem o nosso lento e fatídico desaparecimento", afirmou, no seu discurso, Surangel Whipps Jr., citado pela CNN, depois de elencar as consequências que o arquipélago formado por 500 ilhas já está a sofrer.

Entre as exigências feitas pelo presidente de Palau, está o acesso equitativo ao financiamento climático e transferência de tecnologia que permita combater ou atenuar os efeitos das alterações climáticas.

"Nós, as ilhas mais devastadas, exigimos que os vossos compromissos de 100 mil milhões de dólares anuais sejam aumentados para chegar aos quatro triliões de dólares que o Banco Mundial diz serem necessários", afirmou.

Temperaturas cada vez mais altas, a água do mar a subir e recursos naturais a desparecer são algumas das consequências, elencadas por Surangel Whipps Jr., que as alterações climáticas já estão a provocar nas ilhas.

Ao discurso da nação do Pacífico, juntou-se hoje o coro de protesto dos países menos desenvolvidos, que afirmam "não poder esperar mais" pelo dinheiro prometido pelos países mais ricos há mais de uma década para se adaptarem aos efeitos das alterações climáticas.

Numa conferência de imprensa à margem da 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o secretário do grupo que reúne os 47 países mais pobres do mundo, o butanês Sonam Wangdi, afirmou que estas nações, que representam mil milhões de pessoas, precisam de "mais apoio para adaptação", noticia a Lusa.

A COP26 decorre até 12 de novembro, em Glasgow, seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

No entanto, não só os compromissos assumidos não conseguiram esse objetivo, como o recuo de alguns países - como a saída dos EUA durante o mandato de Donald Trump - atrasaram a evolução do combate global às alterações climáticas.

Em 2020, as temperaturas e as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19.

Segundo as estimativas da ONU, a manter-se o atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 ºC.





