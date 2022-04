É fácil vencer quando a luta está falseada, e na 'democracia iliberal' que é a Hungria já não há eleições livres.

Eleições na Hungria

Um rastro de selvajaria e a vitória de Orbán

Hugo GUEDES PINTO É fácil vencer quando a luta está falseada, e na 'democracia iliberal' que é a Hungria já não há eleições livres.

Um domingo desastroso para a Europa, mais um… Já cansa ler opiniões negativas, eu sei. Mas quando a inteligência e a sensatez sofrem rudes golpes; quando a desumanidade se banaliza em cada um dos nossos ecrãs; quando as nuvens negras se adensam de forma agourenta no horizonte, quando o mundo que construímos - colado com fita-cola - se desmorona pedra a pedra e inexoravelmente diante dos nossos olhos impotentes, será possível evitar cair no pessimismo? É cada vez mais irresponsável assobiar para o ar e fingir que "tudo se há-de arranjar", pois não há milagres.

É fácil vencer quando a luta está falseada, e na 'democracia iliberal' que é a Hungria - é assim que o próprio primeiro-ministro descreve o país - já não há eleições livres.

No domingo à noite, a retirada russa dos arredores de Kiev deixou para trás um rastro de selvajaria, ameaçando tornar os nomes ucranianos de Bucha e Borodyanka em sinónimos de horror absoluto, equivalentes próximos de Srebrenica ou Auschwitz. Ao mesmo tempo, em Budapeste, um Viktor Orbán inchado de arrogância celebrava a sua vitória eleitoral gozando com todos os que lhe vão fazendo frente.

"Vencemos contra todos os adversários: a esquerda internacional, o império de George Soros, os media internacionais, os burocratas de Bruxelas… e finalmente Volodymir Zelensky." O presidente ucraniano tinha-se atrevido a insistir com Orbán para que permitisse a passagem pela Hungria das armas ocidentais de que a Ucrânia necessita desesperadamente; passou assim a figurar na galeria de inimigos-papão do caudilho húngaro. Já do Kremlin, bem pelo contrário, chegaram rapidamente ao aliado húngaro parabéns públicos, logo seguidos pelo regozijo de Marine Le Pen, Nigel Farage e Matteo Salvini. Tudo bons rapazes, portanto.

É fácil vencer quando a luta está falseada, e na "democracia iliberal" que é a Hungria - é assim que o próprio primeiro-ministro descreve o país - já não há eleições livres. Como não há tribunais independentes ou meios de comunicação que cumpram a missão básica de vigiar o poder (ficaram famosos os cinco minutos concedidos pela televisão pública ao líder da oposição para explicar o seu programa, contra dias de propaganda pró-governamental; também os canais privados estão todos nas mãos de acólitos de Orbán).

A vitória é falsa, mas não é menos devastadora. Depois de 12 anos no poder, Orbán obteve mais quatro em uma maioria absoluta que lhe permitirá concluir o desmantelamento da moribunda democracia magiar, tudo financiado por fundos europeus - especialmente um plano de recuperação pós-covid que continua inexplicavelmente válido - e apoiado em energia a custo de amigalhaço: quase todo o gás e dois terços do petróleo usados na Hungria chegam da Rússia, com o preço a ser a garantia que Orbán continuará a ser o submarino de Putin dentro da União Europeia. E agora com mandato renovado para sabotar qualquer demonstração de força ou unidade europeia perante a agressão russa.

Mas a questão põe-se a nível mais profundo, existencial: pode a União Europeia, que logo no início do seu Tratado declara fundar-se "nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade e do Estado de direito", aceitar carregar no seu seio inimigos declarados dos seus princípios? A resposta é clara: não.

É legítimo assumir que aprendemos recentemente uma amarga lição sobre o resultado de encorajar ditadores. Orbán não pode ter a última palavra, nem essa pode ser o escárnio a Bruxelas e Zelensky. Acabaram-se as desculpas e as hesitações: a partir de amanhã, a Europa tem de usar todas as opções ao seu dispor para combater o regime de partido único em Budapeste.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

