O número oficial de mortos sobe assim para sete, informou a Proteção Civil esta segunda-feira.

Itália

Mais quatro corpos recuperados dos edifícios que explodiram na Sicília

AFP Mais quatro corpos foram encontrados por socorristas nos escombros dos edifícios destruídos na cidade de Ravanusa, no sul de Itália. As explosões podem ter sido causadas por uma fuga de gás.

O número oficial de mortos sobe assim para sete, informou a Proteção Civil esta segunda-feira. "A busca continua" para mais duas pessoas desaparecidas após a explosão que destruiu quatro edifícios residenciais na cidade de Ravanusa, no sul de Itália, no sábado à noite, acrescentou a unidade regional de Proteção Civil da Sicília no Facebook.



Os quatro corpos foram encontrados ao amanhecer, esta segunda-feira. "Um novo dia de busca começa dolorosamente", lê-se na legenda de uma fotografia que mostra bombeiros de pé nas ruínas dos edifícios, publicada na conta do seu serviço regional no Twitter.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No domingo duas mulheres foram encontradas vivas nos escombros por cães farejadores, mas os socorristas não viram mais sinais de vida desde então.

A explosão derrubou quatro edifícios, incluindo um de quatro andares, numa área residencial no centro de Ravanusa, uma cidade com cerca de 11 mil habitantes, de acordo com a unidade de defesa civil. As imagens televisivas mostraram uma enorme pilha de escombros com edifícios queimados e danificados na área circundante.

Foi lançada uma investigação para determinar a causa da explosão, que ocorreu às 20h30 de sábado. As autoridades acreditam que pode estar ligada a uma fuga de gás.

A empresa de distribuição de gás natural Italgas já veio dizer que não tinha recebido quaisquer relatos de fugas de gás na semana anterior ao incidente. Nenhum trabalho estava a ser feito na secção afectada e a rede de distribuição da cidade foi submetida a inspecções completas, tanto em 2021 como em 2020, disse a empresa.

"Os vizinhos tinham-me dito que havia um cheiro a gás", disse um residente, Calogero Bonanno, aos meios de comunicação social italianos. "Ouvi um enorme acidente, como se uma bomba tivesse explodido ou um avião tivesse embatido na casa", acrescentou.

"Depois, as janelas explodiram. Descemos imediatamente para a rua, havia fogo por todo o lado, destroços à volta", continuou o homem, que fugiu com a mulher, os três filhos e os sogros. "É um milagre que estejamos vivos".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.