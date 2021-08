Chamam-lhe a "bebé covid", tem 14 meses, pesa agora 6,3 quilos e os seus pais puderam finalmente levá-la para casa. A história da bebé Kwek que nasceu com o peso de uma maçã e emocionou Singapura.

Mundo

Mais pequeno do mundo

Singapura. Bebé nasceu com 212 gramas, lutou um ano no hospital e já foi para casa

Kwek Yu Xuan é uma bebé "lutadora" que desde que nasceu tem travado uma "incrível batalha pela vida". É assim que o National University Hospital (NUH), em Singapura, onde Kwek viveu até ao mês passado, descreve a menina de 14 meses, que já é considerada a bebé mais pequena do mundo a nascer prematuramente e a sobreviver.

Embora ainda precise de cuidados de saúde, pois tem doença pulmonar crónica e hipertensão pulmonar, derivadas de ter nascido tão prematura, pode ao fim de 13 meses internada ir com os seus pais para casa. A alta hospitalar foi dada a 9 de julho com Kwek a pesar 6,3 quilos. Os médicos esperam que com o tempo ela melhore.

"Bebé covid extraordinária"

Kwek nasceu a 9 de junho de 2020, no meio da pandemia, quatro meses antes do previsto, e quando veio ao mundo pesava apenas 212 gramas, o mesmo que uma maçã. Os médicos esperavam que ela tivesse pelo menos 400 gramas, mas tinha pouco mais de metade.

A equipa e a bebé iniciaram então uma batalha contra o tempo pela vida desta bebé. A menina tinha uma "hipótese de sobrevivência muito limitada", admite o hospital no comunicado recente onde anuncia a alta hospitalar de Kwek e a ida finalmente para casa, para grande felicidade dos seus pais e toda a equipa médica. "Contra todas as probabilidades devido às suas complicações de saúde do nascimento prematuro", com a sua "perseverança" ela sobreviveu e vai para casa, e isso faz dela "um 'bebé covid' extraordinário", um "raio de esperança" no meio de tanto tumulto.

Os pais de Kwek, Kwek Wee Liang e Wong Mei Ling, são da Malásia mas residem na Singapura onde trabalham. Wong Mei Ling queria ter o parto no seu país natal, onde deixou o filho de quatro anos aos cuidados dos avós paternos, mas o inesperado aconteceu e Kwek nasceu no país de acolhimento.

A mãe de Kwek foi internada de urgência devido a uma pré-eclâmpsia (tensão alta durante a gravidez), e submetida a uma cesariana de urgência com 24 semanas e seis dias de gestação. Assim nasceu Kwek com as suas 212 gramas. Ambas ficaram internadas nos cuidados intensivos neonatais durante os 13 meses.

Batalha diária

O tamanho tão pequeno de Kwek colocou problemas iniciais aos médicos que usaram a sua imaginação para os solucionar de modo a ajudar a bebé a sobreviver.

A condição de Yu Xuan era tão frágil que ela teve que ser colocada em um respirador para ajudá-la a respirar porque seus pulmões não estavam bem desenvolvidos. "O seu cuidado diário foi a nossa prioridade máxima especialmente nas primeiras duas semanas de vida. Precisámos de inovar e improvisar alguns métodos para lidar com um bebé tão pequeno, nunca tínhamos cuidado de um ser assim tão pequenino", declarou ao The Straits Times Yvonne Ng, consultora sénior do departamento de neonatologia.

As fraldas foram um dos desafios. As mais pequenas, para recém-nascido cobriam o corpo todo da bebé. As enfermeiras ainda procuraram fraldas menores, só um fornecedor tinha mas ficaria muito caro pois não havia stock para Singapura. Então as enfermeiras modificaram as fraldas.

"Existem produtos químicos numa fralda para absorver a urina do bebé, e isso não podia entrar em contato direto com a pele de Yu Xuan. Então, tivémos que dobrar e selar as bordas pois era muito importante proteger a sua pele", contou a enfermeira Zhang àquele diário de Singapura.

Outra das dificuldades foi a colocação de tubos com medicamentos nas coxas da bebé que tinham o tamanho de um dedo, mas a equipa encontrou formas de resolver o problema e os tratamentos foram sendo dados e a menina sobrevivendo, dia a dia.

"Nem a chucha ela conseguia segurar e então tínhamos de a segurar por ela", conta esta enfermeira confessando-se muito feliz por a sua menina ir para casa. Em 22 anos de profissão, nunca tinha visto um bebé tão pequenino.

Solidariedade paga hospital

A equipa médica não poupa elogios à sua 'bebé covid', contando que Kwek sempre foi uma bebé alegre, ativa, e respondeu aos tratamentos alguns tão complicados.



Os pais foram uma presença constante, tendo a mãe ficado a residir durante todo este tempo Casa Ronald McDonald na NUH, gratuitamente e podendo continuar a trabalhar, em teletrabalho.

A história de Kwek emocionou quem a conheceu. A conta do hospital de 200 mil dólares (cerca de 170 mil euros) foi paga por meio de uma plataforma de crowdfunding. O montante doado ascendeu a 300 mil dólares (cerca 255 mil euros). Cerca de metade dos 100 mil a mais foi reservado para as necessidades futuras da menina e a outra metade devolvida à plataforma Give Asia para outras famílias necessitadas, conta o jornal de Singapura.

Cuidados em casa

A mãe da menina disse que a família não pretende voltar para a Malásia por enquanto, pois Kwek continua a precisar de acompanhamento hospitalar. O filho de quatro anos deixou já a Malásia juntando-se também aos pais e à irmã.

"Estamos muito gratos aos médicos e enfermeiros da equipa da NUH NICU por os cuidados e tratamentos médicos atenciosos e maravilhosos de Yu Xuan" declarou a mãe da bebé contando que a equipa passou a ser como "família". A solidariedade dos desconhecidos que possibilitaram pagar o hospital foi também mencionada pelos pais.



A bebé vai continuar a ser seguida pela equipa hospitalar devido à doença pulmonar crónica e hipertensão pulmonar derivadas de ter nascido quatro meses antes, quando os seus pulmões ainda estavam em desenvolvimento. Patologias que influenciam também o seu desenvolvimento geral. Contudo, os médicos esperam que as doenças pulmonares melhorem com o tempo e Kwek, a lutadora, possa crescer com qualidade de vida.

