Enquanto São Paulo acolhe uma das maiores paradas de orgulho gay do mundo e o Rio de Janeiro é um destino turístico gay bem conhecido, a população LGBT no Brasil sofre altos níveis de violência. De acordo com o grupo ativista Grupo Gay Bahia, 141 pessoas LGBT foram mortas em crimes homofóbicos ou cometeram suicídio entre janeiro e 15 de maio deste ano - uma média de uma a cada 23 horas.

Mundo 9 2 min.

Mais de um milhão de pessoas em parada do orgulho LGBT em São Paulo

Enquanto São Paulo acolhe uma das maiores paradas de orgulho gay do mundo e o Rio de Janeiro é um destino turístico gay bem conhecido, a população LGBT no Brasil sofre altos níveis de violência. De acordo com o grupo ativista Grupo Gay Bahia, 141 pessoas LGBT foram mortas em crimes homofóbicos ou cometeram suicídio entre janeiro e 15 de maio deste ano - uma média de uma a cada 23 horas.

Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se na cidade brasileira de São Paulo, este domingo, numa das maiores paradas do orgulho LGBT do mundo, com mensagens anti-Bolsonaro - a primeira desde a eleição do Presidente de extrema direita.

A principal avenida de São Paulo foi palco de atuações de conhecidos artistas brasileiros, enquanto os participantes aplaudiram discursos de ativistas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros) que apelaram à resistência face à onda de política conservadora que atualmente se vive no Brasil.

"Por tudo o que passámos com a eleição, este é um dos mais importantes desfiles de orgulho para mostrar que estamos aqui, vamos continuar aqui para existir e resistir", disse um dos organizadores da marcha, Diego dos Santos Oliveira, numa alusão à tomada de posse de Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército que assumiu o cargo como Presidente do Brasil a 01 de janeiro e que chegou a descrever-se como um "orgulhoso homofóbico".

"Eu farei tudo o que puder com a minha voz, por todos vocês, porque estamos juntos nisso", prometeu a cantora Luísa Sonza ao público. "Viva o amor! Não ele!", gritou, numa declaração anti-Bolsonaro.

9 Aerial view of the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Aerial view of the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP A drag queen takes part in the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP Aerial view of the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP A drag queen takes part in the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP A drag queen takes part in the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP Aerial view of the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP Drag queens take part in the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP Revelers take part in the 23rd Gay Pride Parade, which theme is "50 years of Stonewall", in Sao Paulo, Brazil on June 23, 2019. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) AFP 23.06.2019, Brasilien, Sao Paulo: Menschen nehmen an der Gay-Pride-Parade teil. Hunderttausende Menschen sind bei der Gay-Pride-Parade durch die brasilianische Millionenmetropole São Paulo gezogen und haben gegen den rechtspopulistischen Präsidenten Bolsonaro protestiert. Foto: Paulo Lopes/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Paulo Lopes/ZUMA Wire/dpa

Alguns desfiles empunharam cartazes nos quais se pedia a saída do Presidente. "Não estaremos no armário nem no túmulo. Fora com Bolsonaro", podia ler-se numa faixa.

Enquanto São Paulo acolhe uma das maiores 'paradas de orgulho' do mundo e o Rio de Janeiro é um destino turístico gay bem conhecido, a população LGBT no Brasil sofre altos níveis de violência.

De acordo com o grupo ativista Grupo Gay Bahia, 141 pessoas LGBT foram mortas em crimes homofóbicos ou cometeram suicídio entre janeiro e 15 de maio deste ano - uma média de uma a cada 23 horas.

Muitos ativistas defendem que a retórica anti-gay de Bolsonaro incita ou legitima a violência contra as pessoas LGBT.

Bolsonaro chegou a declarar que preferiria ter um filho morto do que um filho gay, e fez manchetes em abril ao dizer aos jornalistas que o Brasil "não pode ser um país do mundo gay, do turismo gay".

Ativistas LGBT venceram uma grande batalha neste mês, quando o Supremo Tribunal do Brasil votou pela criminalização da discriminação contra homossexuais e transgéneros.

Bolsonaro criticou a decisão como "totalmente errada" e disse que vai "aprofundar as guerras de classe".

Por outro lado, afirmou ainda que a decisão prejudicaria as pessoas LGBT porque os empregadores estariam menos inclinados a contratar funcionários LGBT por medo de serem levados a tribunal por fazerem uma simples piada.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.