Intempérie

Mais de mil mortos em inundações no Paquistão

Lusa Um em cada sete paquistaneses foram afetados pelas cheias e quase um milhão de casas foram destruídas ou severamente danificadas durante as monções.

As inundações no Paquistão causadas pelas chuvas das monções que começaram em junho mataram pelo menos 1.061 pessoas, de acordo com o último balanço divulgado hoje pela Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes (NDMA).



A NDMA registou a morte de 28 pessoas nas últimas 24 horas, no momento em que as autoridades ainda estavam a tentar alcançar aldeias remotas em zonas montanhosas no norte do país, o que pode aumentar ainda mais o número de mortos.

Mais de 33 milhões de pessoas, ou um em cada sete paquistaneses, foram afetados pelas cheias e quase um milhão de casas foram destruídas ou severamente danificadas, de acordo com o Governo.

O NDMA disse que mais de 80.000 hectares de terra cultivável tinham sido devastados e mais de 3.400 quilómetros de estradas e 157 pontes tinham sido destruídos.

