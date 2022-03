Números estão a aumentar de forma "exponencial", disse esta terça-feira Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A organização estima ainda um milhão de deslocados no interior da Ucrânia.

Mais de 660.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos seis dias

A invasão da Ucrânia pela Rússia já causou uma vaga de mais de 660.000 refugiados, indicou esta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), alertando que os números estão a aumentar de forma "exponencial".

"Temos agora mais de 660.000 refugiados que fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos seis dias", referiu a porta-voz do ACNUR, Shabia Mantoo, num encontro com a imprensa em Genebra.

Pelo menos um milhão de deslocados dentro da Ucrânia

A ONU estimou ainda em um milhão o número de deslocados no interior da Ucrânia, na sequência da invasão russa iniciada na quinta-feira passada. Centenas de milhares de pessoas terão fugido do país, mas outros fogem para outros locais no país, lembrou uma outra responsável do Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR).

"Há muita atenção para aqueles que fogem para os países vizinhos, mas é importante lembrar que a maioria das pessoas afetadas se encontra na Ucrânia. Ainda não temos o número exato de pessoas deslocadas no interior da Ucrânia, mas estimamos que cerca de um milhão de pessoas tenha fugido dentro do próprio país", declarou Karolina Lindholm Billing, responsável do ACNUR, durante uma conferência de imprensa do Governo sueco.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e várias centenas de milhares de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.



