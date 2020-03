Mais de 60 pessoas contraem covid-19 em funeral

Funeral no País Basco tornou-se no maior foco de propagação do novo coronavírus.

Um funeral realizado em Vitória há cerca de duas semanas tornou-se o maior episódio da propagação do coronavírus registado em Espanha até ao momento, de acordo com o El País.

Mais de 60 pessoas presentes na cerimónia e contatos próximos foram infetadas, confirmam os resultados dos testes realizados no Centro Nacional de Microbiologia (CNM). São 38 pessoas que vivem nas cidades de Haro e Casalarreina e pelo menos outras 25 que vivem na província de Álava. As autoridades estão a investigar se o surto está na origem das cinco infeções registadas entre os funcionários dos hospitais de Txagorritxu e Santiago, em Vitória. Os centros hospitalares tiveram de meter em quarentena cerca de 100 profissionais.

"A ligação entre o funeral e os casos dos profissionais dos dois hospitais é a principal hipótese em investigação", confirmaram fontes do departamento de saúde no País Basco. Segundo dados do Ministério da Saúde, a magnitude do surto colocou La Rioja como a comunidade em Espanha com maior incidência de Covid-19, com uma taxa de 12,5 casos por 100 mil habitantes. Madrid, a mais afetada em termos absolutos com 137 casos, tem uma taxa de 2,05. Também impulsionado pelas infeções ocorridas no funeral, o País Basco é a terceira comunidade mais afetada em relação à sua população, com uma taxa de 2,04 casos por cada 100 mil habitantes. No total, os cerca de 70 casos relacionados com o funeral representam quase um quinto dos 376 registados até à data em Espanha.

