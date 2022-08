A situação económica criada pela guerra está a causar grandes dificuldades mesmo nos países que não são normalmente atingidos pela fome.

Alerta da ONU

Mais de 60 países quase sem dinheiro para importar alimentos

Telma MIGUEL A situação económica criada pela guerra está a causar grandes dificuldades mesmo nos países que não são normalmente atingidos pela fome.

O sumário de uma reunião de 28 de julho de uma equipa especial da ONU criada para vigiar os impactos na distribuição alimentar no mundo provocados pela guerra na Ucrânia revela que há grande preocupação nas agências alimentares sobre como vão as nações mais pobres conseguir comprar comida nos próximos meses.

Segundo o relatório a que o jornal Politico teve acesso, mais de 60 países no mundo inteiro estão com dificuldades para importar produtos agrícolas. A situação está particularmente difícil em países como a Colômbia, o Malauí, o Paquistão e a Birmânia.

Segundo o relatório do Grupo de Resposta à Crise Global (GRCR) convocado em Março por António Guterres, e que reúne 32 membros, a explicação está no custo elevado dos produtos alimentares provocados pela escassez, o que desequilibra a balança de pagamentos destes países. Bem como a desvalorização de moedas nacionais.

O GRCR foi criado para dar resposta e tentar encontrar soluções no seio da ONU nas crises interligadas, da alimentação, da energia, e da finança, provocadas pela invasão da Ucrânia. O grupo é co-gerido por Inger Andersen, responsável pelo Programa Alimentar das Nações Unidas, e por David Nabarro, enviado especial da Organização Mundial de Saúde para questões relacionadas com a covid-19.

Cerca de 12 governos estão já à beira da bancarrota

Os especialistas mundiais em questões de fome sublinharam nessa reunião, segundo o relato a que o Politico teve acesso, que “na Serra Leoa, o consumo de comida nutritiva está a diminuir por causa do aumento dos preços da comida. E os mesmos riscos estão a repetir-se na Colômbia, no Congo, no Chade, no Iraque, no Quénia, no Malauí, na Mauritânia e no Equador”

Ainda segundo o documento, as organizações de defesa dos consumidores referem que os preços estão a um ritmo ainda mais rápido no Paquistão, Birmânia, no Perú, Burundi e Nigéria com cada vez um maior número de pessoas a pagar preços incrivelmente altos por produtos de necessidades básicas. Cerca de 12 governos estão já à beira da bancarrota ou a pedir o alívio do pagamento das suas dívidas às instituições internacionais.

A próxima reunião dos especialistas em fome deste grupo informal da ONU deverá acontecer a 25 de agosto.

