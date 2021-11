Tempestades forçaram os animais dos esconderijos para muitas casas em toda a província de Assuão.

Alterações climáticas

Mais de 500 pessoas picadas por escorpiões movidos por tempestades no Egipto

Tempestades forçaram os animais dos esconderijos para muitas casas em toda a província de Assuão.

Mais de 500 pessoas foram hospitalizadas devido a picadas de escorpião no sul do Egipto, noticiou a imprensa nacional. Durante o fim de semana, a província de Assuão, no sul do país, foi atingida por raras chuvas, granizo e trovões. A tempestade fez com que os escorpiões ficassem sem os seus esconderijos habituais, tendo procurado refúgio em casas construídas por humanos.

O ministro da Saúde interino, Khalid Abdel-Ghafar, confirmou numa declaração divulgada pela Associated Press (AP) que não foram relatadas mortes por picadas de escorpiões. No entanto, houve três mortes relacionadas com a tempestade.

O Governo garantiu ter doses suficientes de antiveneno, com mais de 3.000 disponíveis em Assuão. Foram enviadas doses extra perto de zonas montanhosas e desertas. Entre os sintomas, as pessoas picadas relataram dor intensa, febre, suores, vómitos, diarreia, dores musculares e de cabeça.

As montanhas de Assuão são o lar do escorpião árabe de cauda gorda, da espécie denominada androctonus crassicauda, que se traduz do grego para "homem-assassassino", escreve a Al Jazeera. São consideradas das espécies de escorpiões mais perigosas do mundo, com um veneno altamente tóxico. No entanto, poucas mortes são relatadas anualmente devido a picadas deste animal, número bem abaixo dos estragos diretos causados pelo mau tempo.

Fotos e filmagens divulgados nos meios de comunicação social locais mostraram ruas e casas inundadas, veículos e quintas agrícolas danificadas. As aulas foram suspensas e foram relatados cortes de energia em toda a região.

Segundo a AP, o tráfego no rio Nilo foi interrompido durante várias horas. Os médicos tiveram de interromper as férias anuais e os hospitais foram colocados em alerta máximo, informou ainda a tutela da Saúde.

