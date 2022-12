Várias vezes por dia os cortes de energia mergulham milhões de ucranianos na escuridão, para não mencionar o frio que se instala em casa, com temperaturas negativas há vários dias.

Mais de 500 cidades ainda sem electricidade na Ucrânia

Mais de 500 cidades ucranianas ainda estavam sem electricidade no domingo após os ataques russos nas últimas semanas terem causado danos generalizados na rede eléctrica do país, revelou um funcionário do Ministério do Interior.

"O inimigo continua a atacar as infra-estruturas essenciais do país. Actualmente, 507 localidades em oito regiões do nosso país estão isoladas do fornecimento de energia eléctrica", disse Yevgeny Yenin, vice-ministro do Interior, à televisão ucraniana. "A região de Kharkiv é a mais afectada, onde 112 aldeias estão isoladas; nas regiões de Donetsk e Kherson: mais de 90; região de Mykolayev: 82; região de Zaporizhia: 76; região de Lugansk: 43", acrescentou. No sábado, as autoridades ucranianas tinham instado novamente os civis a aguentarem, apesar da deterioração das condições de vida.

O governador da região sul de Mykolaïv, Vitaliï Kim, disse na televisão que "temos de aguentar", enquanto várias vezes por dia os cortes de energia mergulham milhões de ucranianos na escuridão, para não mencionar o frio que se instala em casa, com temperaturas negativas há vários dias. A perspectiva de novos ataques russos na rede energética ucraniana suscita receios de um Inverno particularmente complicado para a população civil e uma nova vaga de refugiados fora do país.

