Mais de 400 deputados europeus exigem à UE o fim da anexação da Cisjordânia

Os representantes políticos pedem numa carta aos responsáveis diplomáticos europeus que pressionem Israel para impedir a ocupação formal desta parte da Palestina.

Durante a presidência de Donald Trump, a União Europeia (UE) preservou o consenso político relativamente ao conflito israelo-palestiniano existente desde há cerca de sete décadas. Apesar da estratégia do anterior inquilino da Casa Branca legitimar a supremacia de Israel sobre a Palestina, a maioria dos membros da UE rejeitou esse caminho.

Agora, 442 deputados com assento no parlamento europeu e nos parlamentos nacionais destes países avançaram com uma carta divulgada esta segunda-feira que exorta os responsáveis pela diplomacia da UE a exigir a reversão da anexação formal da Cisjordânia.

"Chegou o momento de avançar com princípios (baseados no direito internacional) em cooperação com Biden, os países da região [Médio Oriente] e as partes no terreno para evitar que ações unilaterais prejudiquem a possibilidade de paz", pedem os 442 deputados.



A anexação da Cisjordânia, aprovada pelos Estados Unidos no "acordo do século" patrocinado pela Trump através de um reconhecimento parcial da soberania israelita, foi suspensa após a normalização dos pactos de relações assinados no ano passado por Israel com vários países árabes. A expansão acelerada dos colonatos judeus, que atingiram o nível mais alto de construção desde 2012, e as crescentes demolições de casas e instalações em aldeias palestinianas suscitam, contudo, receios de que esteja em curso um rápido processo de "anexação de facto".

"A anexação está a ter lugar diante dos nossos próprios olhos. A realidade no terreno nos territórios ocupados é evidente", avisou Avraham Burg, antigo orador de esquerda do parlamento israelita. Da direita, novos partidos ultra-nacionalistas competem com o Likud do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, nas eleições de dia 23 com programas para expandir a soberania israelita sobre a Cisjordânia.

"A UE deve mostrar liderança", exigem os signatários da carta, "e é essencial tomar medidas concretas para assegurar uma diferenciação efetiva entre Israel e os colonatos (aludindo ao rótulo de origem das importações das colónias judaicas aprovadas por Bruxelas), em conformidade com a Resolução 2334 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (dezembro de 2016)". Os parlamentares também apelam à intensificação do "apoio diplomático, legal e financeiro às comunidades palestinianas em risco de demolição e transferência forçada". Apesar da pandemia, em 2020 registou-se o maior número nos últimos quatro anos de destruição de casas e instalações palestinianas, incluindo as financiadas por doadores europeus.

Após as eleições presidenciais americanas, diplomatas da UE e dos seus estados membros na Palestina multiplicaram a sua presença nas cidades palestinianas para denunciar a demolição de propriedade civil pelas forças de segurança israelitas, num destacamento invulgar no terreno que passou de intermitente a sistemático. A iniciativa conjunta dos legisladores insta agora os representantes europeus e o serviço externo da União a "proteger toda a população sob controlo israelita efetivo" e contribuir para a criação de "condições que tornem possível um futuro acordo negociado".

