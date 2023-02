A ONU admite que o balanço de vítimas mortais poderá duplicar.

Mais de 35 mil mortos na Turquia e na Síria

A ONU admite que o balanço de vítimas mortais poderá duplicar.

O número de mortos provocados pelos sismos que abalaram a Turquia e a Síria há uma semana ultrapassou os 35 mil, anunciaram esta segunda-feira as autoridades dos dois países.

As autoridades turcas disseram que registaram 31.643 mortos no país, enquanto do outro lado da fronteira há 3.581 mortos confirmados, segundo fontes oficiais citadas pela agência francesa AFP.

A ONU disse, no domingo, que o balanço de vítimas mortais poderá duplicar, dado que milhares de pessoas continuam sob os escombros dos prédios que colapsaram.

Os sismos ocorreram em dois locais diferentes da Turquia, junto à fronteira com a Síria, tendo atingido magnitudes de 7,8 e 7,5 na escala de Richter, com réplicas fortes, uma das quais de 6,0.

Sismo. Equipa portuguesa salva criança de 10 anos na Turquia "É uma emoção muito grande", afirma o comandante da missão portuguesa na Turquia, José Guilherme, que levou mais de três horas para retirar um rapaz dos escombros.

Vários países, incluindo Portugal e o Luxemburgo, enviaram equipas especializadas de busca e salvamento para a Turquia, mas a ajuda à Síria tem sido dificultada pela guerra civil iniciada em 2011.

O conflito na Síria já matou quase meio milhão de pessoas e devastou as infraestruturas do país.

A região afetada pela catástrofe de há uma semana, no noroeste da Síria, é uma das que estão sob controlo de forças rebeldes que combatem o regime do Presidente Bashar al-Assad, que conta com o apoio da Rússia e do Irão.

