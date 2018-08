Mais de 300 mortos e milhares à espera de resgate nas piores cheias do século na Índia

Milhares de pessoas aguardam o resgate das cheias que atingem o estado de Kerala, na Índia, onde já se registaram mais de 300 mortos, revelaram hoje as autoridades locais. Estas são já consideradas as piores cheias do século.

Milhares de pessoas aguardam o resgate das cheias que atingem o estado de Kerala, na Índia, onde já se registaram mais de 300 mortos, revelaram hoje as autoridades locais. Estas são já consideradas as piores cheias do século.

As chuvas fortes voltaram a atingir esta manhã diversas zonas do estado de Kerala, dificultando a implementação de equipas de resgate nas áreas mais isoladas.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência EFE, mais de 300 mil pessoas estão abrigadas em 1.500 campos de resgate estatais.

“Continuamos a receber vários pedidos de resgate”, disse o ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, através de uma publicação na rede social Twitter.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, já prometeu que vão disponibilizados 70 milhões de dólares (cerca de 61 milhões de euros) para ajudar a colmatar as consequências das cheias.

As chuvas intensas que atingem Kerala desde 08 de agosto provocaram deslizamentos de terra e o colapso de pontes e estradas.

Procurado por turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, a zona de Kerala é afetada todos os anos pelas chuvas das monções.