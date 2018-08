Centenas de jornais dos EUA, alguns com milhões de tiragem e outros com 4.000, juntaram-se numa iniciativa conjunta para condenar as ameaças e insultos que têm recebido os jornalistas do presidente dos EUA.

Mais de 300 jornais dos EUA manifestam-se contra as ameaças de Trump

Centenas de jornais dos EUA, alguns com milhões de tiragem e outros com 4.000, juntaram-se numa iniciativa conjunta para condenar as ameaças e insultos que têm recebido os jornalistas do presidente dos EUA.

São jornais diversos que têm pontos de vista distintos, mas concordam com uma coisa: para a dizer à sociedade que não são inimigos de ninguém. Numa atuação coordenada sem precedentes, mais de 300 jornais dos EUA acudiram ao apelo do The Boston Globe para contestar as reiteradas afirmações de Donald Trump que a imprensa é “o inimigo do povo norte-americano”.

A iniciativa de criar uma frente comum para desarmar a hostil retórica de Trump, liderada pelo histórico diário The Boston Globe, juntou mais de três centenas de jornais do país, incluindo grandes títulos como The New York Times, The Houston Chronicle, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald e Denver Post.

Numa carta enviada a centenas de publicações norte-americanas, o Globe propôs que publicassem no dia 16 de agosto um editorial “sobre os perigos do ataque do Governo à imprensa” e pedissem a outras que se comprometessem a publicar os seus próprios editoriais na mesma data”, em defesa da liberdade de expressão, protegida nos Estados Unidos pela primeira emenda da Constituição. A editora-adjunta da página editorial do Boston Globe, Marjorie Pritchard, disse ao canal televisivo CNN que “a resposta foi avassaladora” e que, embora inclua alguns grandes jornais, a maioria é de órgãos de comunicação social mais pequenos.

Esta resposta conjunta chega uma semana depois de Trump ter insistido mais uma vez em diabolizar a imprensa norte-americana. “As [empresas de] notícias falsas odeiam que eu diga que são o Inimigo do Povo só porque sabem que é VERDADE. Eu estou a prestar um grande serviço ao explicar isto ao povo americano”, escreveu o chefe de Estado na sua conta da rede social Twitter. “[Os ‘media’] causam grande divisão e desconfiança de propósito. Também podem causar uma guerra! São muito perigosos e doentes!”, acrescentou.

As constantes referências ofensivas de Trump à imprensa despertaram preocupação em várias organizações internacionais, como a ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que expressaram numa declaração conjunta o seu desconcerto e alertaram para o perigo que tais críticas representam. Numa altura em que vários jornalistas receberam já ameaças de morte, também alguns especialistas afirmaram recear que eles “possam sofrer atos de violência” devido aos comentários negativos que Trump emite sobre a forma como trabalham.

Por sua vez, o Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, sustentou que as agressões verbais do Presidente norte-americano “se estão a aproximar muito da incitação à violência”.

A iniciativa, destes milhares de editoriais, que vão para a rede com a designação de #EnemyOfNone (inimigos de ninguém), começaram a sair um pouco por todo o lado. O prestigiado The New York Times escrevei: “Insistir que todas as noticias que não lhe agradam são falsar é perigoso para a vitalidade da democracia. Chamar aos jornalistas de "inimigos do povo" é muito perigoso. Ponto final". O The Boston Globe publicou: “ 'A liberdade de imprensa é essencial para garantir a liberdade', escreveu John Adams. Durante mais de dois séculos, este princípio fundamental norte-americano protegeu jornalistas no país e serviu de modelo para outras nações livres. Hoje está gravemente ameaçado. E envia sinais alarmantes aos déspotas, desde Ancara até a Moscovo, Pequim ou Bagdade, que os os jornalistas possam ser tratados como um inimigo interno". Mesmo o Dallas Morning News, um dos principais jornais conservadores do país, não teve duvidas: "Se o presidente vê publicada uma informação errada, tem o direito e o dever de o denunciar e mostrar os dados que sustentam a sua opinião. Não vamos fingir que todas as notícias que apareceram nos media que fazem a cobertura da presidência tenham sido impecáveis. Mas também não vamos fingir que aqui não está em jogo uma questão mais ampla que afecta a liberdade de imprensa de questionar as coisas e que afecta os verdadeiros fundamentos da nossa República".

Marjorie Pritchard, subdirectora do Boston Globe, espera que com esta iniciativa espera fazer os leitores “ que atacar a Primera Emenda [a que garante a liberdade de expressão] é inaceitável ”.

