Apesar da proibição, manifestantes reúnem-se diariamente na Rússia para denunciar a intervenção militar na Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Mais de 250 manifestantes contra a guerra presos na Rússia

Lusa Apesar da proibição, manifestantes reúnem-se diariamente na Rússia para denunciar a intervenção militar na Ucrânia.

Mais de 250 pessoas foram presas este domingo em toda a Rússia, por protestarem contra a operação militar daquele país na Ucrânia, segundo uma Organização Não Governamental (ONG). "Pelo menos 268 pessoas já foram presas em 23 cidades", informou na sua página oficial na internet a OVD-Info, uma ONG especializada em acompanhar protestos.

Os jornalistas da AFP viram vários manifestantes presos em Moscovo e em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país.

Em Moscovo, algumas dezenas de pessoas desafiaram a proibição de manifestações, reunindo-se na Praça do Arsenal, perto do Kremlin. Segundo a AFP, pelo menos 30 manifestantes e um jornalista foram levados pela polícia. "Paz no mundo!", cantava uma mulher enquanto era arrastada à força por dois agentes. Em São Petersburgo, onde muitos autocarros da polícia eram visíveis no centro, os manifestantes tentavam manter um perfil discreto.

Kristina, de 20 anos, apresentou-se vestida com um casaco azul e um chapéu amarelo, as cores da bandeira ucraniana. "Claro que é assustador sair [para protestar]. Todos estão a ser levados, vários dos meus amigos foram presos, outros foram expulsos da universidade. Eu coloquei as cores da Ucrânia e estou aqui. Para protestar, de uma forma ou de outra", disse a jovem.

"Vocês são todos traidores, todos nós deveríamos prendê-los", disse um homem, com cerca de sessenta anos, que cuspiu quando passava no local.

Apesar da proibição, manifestantes reúnem-se diariamente na Rússia para denunciar a intervenção militar na Ucrânia.

Aqueles que se manifestam estão sistematicamente sujeitos a multas ou mesmo à prisão. No domingo passado foram presos mais de 5.000 manifestantes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.