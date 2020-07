As autoridades catalães vão montar postos de controlo para vigiar entradas e saídas nesta região.

Mais de 200 mil pessoas em confinamento na Catalunha

O Governo catalão decidiu confinar a comarca de El Segrià, em Lleida, a partir deste sábado, em sequência do aumento do número de casos do novo coronavírus, o que vai restringir a entrada e a saída no território afetado. As autoridades decidiram ainda proibir reuniões de mais de dez pessoas, tanto em espaços privados como públicos.

O Presidente do Governo da Catalunha, Quim Torra, anunciou o confinamento da região onde vivem cerca de 210 mil pessoas, depois de participar numa reunião de urgência, convocada em virtude do aumento dos casos de contágio na província, que totaliza nove surtos ativos.

Serão criados postos de controlo nos limites da região afetada para garantir que os movimentos de entrada e saída se limitam ao estritamente necessário. As restrições à mobilidade condicionam também a entrada e saída de trabalhadores da região e a atividade económica da região.

O Governo ordenou igualmente medidas de higiene extrema nas zonas agrícolas, cujos trabalhadores devem limitar a sua atividade em espaços públicos e privados ao estritamente necessário.

