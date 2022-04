O ato eleitoral estava a ser organizado no Lycée Vauban, mas foi mudado de local. Estão previstas 21 mesas de voto.

Política

Mais de 18 mil eleitores franceses votam no Luxemburgo no domingo

Maria MONTEIRO Os cidadãos franceses no Luxemburgo poderão dirigir-se às urnas entre as 8h e as 19h. O ato eleitoral estava a ser organizado no Lycée Vauban, mas foi mudado de local. Estão previstas 21 mesas de voto.

A embaixada de França espera uma participação de pelo menos 66% por parte dos eleitores franceses no Luxemburgo, disse o vice-cônsul Patrick Soutif à Paperjam. Estima-se que haja cerca de 50 mil cidadãos com nacionalidade francesa no Grão-Ducado, mas apenas 28 mil estão inscritos nos cadernos eleitorais. “Este é um número crescente em relação às eleições anteriores, e que tem aumentado nas últimas semanas”, acrescentou.

Bettel vai a França apoiar Emmanuel Macron "Emmanuel Macron é alguém que defende o ideal europeu, diz Xavier Bettel.

Os eleitores poderão votar nas 21 mesas disponibilizadas para tal no recinto da LuxExpo, em Kirchberg, que estará a funcionar entre as 8h e as 19h. É a primeira vez que o ato eleitoral acontece na LuxExpo, depois de se ter mudado para o Lycée Vauban, perto do Cloche d’Or, para as eleições de 2017.

Segundo a embaixada francesa, o processo eleitoral na escola foi impossibilitado por problemas logísticos com a entrada de veículos, a falta de espaço para acolher mais mesas de voto e a necessidade de retomar as aulas na segunda de manhã.

Mais de 100 voluntários mobilizados

O registo para voto presencial terminou a 4 de março, mas pode haver exceções para as pessoas que “adquiriram entretanto a nacionalidade francesa ou que chegaram ao Luxemburgo recentemente", afirma Patrick Soutif. Os eleitores podem, ainda, inscrever-se para votar por procuração até sexta-feira.

Estas eleições vão mobilizar mais de 100 voluntários no Luxemburgo, que se desdobrarão em diferentes funções nas mesas de voto, na receção ou no gabinete jurídico. Só para as mesas de voto são necessárias 84 pessoas.

Emmanuel Macron oficializa candidatura às presidenciais esta noite O chefe de Estado francês decidiu fazer o anúncio oficial da sua recandidatura ao Palácio do Eliseu através de uma carta aos franceses que vai ser publicada nos órgãos de imprensa locais em todo o país.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro Xavier Bettel desloca-se a França para declarar publicamente o seu apoio a Emmanuel Macron, numa reunião que decorre em Estrasburgo.

Em 2017, tal como em França, Macron conquistou a confiança dos franceses do Luxemburgo na primeira volta, com 41,5% em comparação aos 24% a nível nacional, derrotando Marine Le Pen na segunda volta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.