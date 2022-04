Mais de 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kiev, parcialmente ocupada há várias semanas por forças russas, anunciou a procuradora-geral da Ucrânia Iryna Venediktova.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Mais de 1.200 corpos descobertos na região de Kiev, diz procuradora-geral

Lusa Mais de 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kiev, parcialmente ocupada há várias semanas por forças russas, anunciou a procuradora-geral da Ucrânia Iryna Venediktova.

"Até ao momento, temos 1.222 pessoas mortas apenas na região de Kiev", disse hoje Iryna Venediktova, numa entrevista ao canal britânico Sky News, em que também relatou 5.600 investigações abertas por alegados crimes de guerra desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.



A procuradora não especificou se os corpos descobertos eram exclusivamente de civis.

Encontrada nova vala comum com civis na região de Kiev após retirada de tropas russas Uma nova vala comum com mais civis mortos foi encontrada perto da cidade de Buzova, na região de Kiev, disse este domingo o presidente da comunidade de Dmitrov, Taras Didych.

Há uma semana, Iryna Venediktova tinha quantificado 410 civis mortos encontrados nos territórios libertados da região de Kiev.

A procuradora admitiu na altura que pudessem existir muitos outros cadáveres que ainda não tinham sido recolhidos e avaliados.

Só na cidade de Bucha, a noroeste de Kiev, que se tornou um símbolo das atrocidades da guerra na Ucrânia, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, de acordo com um relatório anunciado pelas autoridades ucranianas em 02 de abril.

Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a criação de um "mecanismo especial" para "investigar e processar todos os crimes dos ocupantes” do país, acrescentando que este funcionaria com base no "trabalho conjunto de especialistas nacionais e internacionais".

Ucrânia afirma que alegados criminosos de guerra em Bucha e Irpin foram identificados O vice-primeiro-ministro ucraniano e titular da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, afirmou este sábado que os alegados autores de crimes de guerra em Bucha e Irpin foram identificados com tecnologia de reconhecimento facial e inteligência artificial.

“Este mecanismo ajudará a Ucrânia e o mundo a levar à justiça aqueles que iniciaram ou participaram de alguma forma nesta terrível guerra contra o povo ucraniano e crimes contra o nosso povo”, explicou o chefe de Estado.

Na mesma entrevista, a procuradora-geral ucraniana disse também que foram abertas 5.600 investigações por alegados crimes de guerra cometidos no território, desde o início da invasão russa.

A procuradora considerou o presidente russo Vladimir Putin como "o principal criminoso de guerra do século 21", e afirmou ter identificado 5.600 casos de supostos crimes de guerra, bem como 500 criminosos de guerra russos.

Aludindo ao ataque que teve como alvo a estação de Kramatorsk (leste), no qual 52 civis, incluindo cinco crianças, foram mortos num ataque atribuído a um míssil russo, Iryna Venediktova disse à Sky News ter "provas" de que a Rússia estava por trás do ataque.

Zelensky diz que Rússia está a atacar toda a Europa com a agressão ao seu país O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que a Rússia está a atacar toda a Europa com a agressão ao seu país, ressalvando que impedir a invasão da Ucrânia é essencial para a segurança de todas as democracias.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.626 civis, incluindo 132 crianças, e feriu 2.267, entre os quais 197 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,4 milhões para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.