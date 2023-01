Ministros da UE concordam em enviar a sétima tranche de apoio militar a Kiev. E37 iranianos foram incluídos na lista de sancionados pela repressão contra a população e execuções.

Mais 500 milhões para Ucrânia e sanções ao Irão

Telma MIGUEL Ministros da UE concordam em enviar a sétima tranche de apoio militar a Kiev, perfazendo um total de 3.5 mil milhões de euros. E 37 iranianos foram incluídos na lista de sancionados pela repressão contra a população e execuções.

O primeiro encontro de 2023 dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas continua com a Ucrânia no topo da agenda. “Infelizmente, a guerra não abrandou. Continua a haver combates ferozes com muitas mortes. E a Rússia continua o seu sistemático ataque a cidades, matando civis e destruindo infraestruturas civis”, disse o Alto Representante para a política externa da UE, Josep Borrell, no final da reunião desta segunda-feira.

O que os ministros confirmaram ao representante dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, (que acedeu por vídeo conferência), é o que tem sido dito repetidamente: “Vamos apoiar a Ucrânia o tempo que for preciso”.



Comissão Europeia vai a Kiev em fevereiro O objetivo é avançar a adesão da Ucrânia à UE e mostrar o apoio europeu um ano após o começo da invasão russa.

A 3 de fevereiro haverá uma cimeira UE/Ucrânia, com a deslocação da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho, Charles Michel, a Kiev. Neste momento decorrem os preparativos desse encontro, o primeiro a alto nível desde que a guerra começou, há quase um ano, e desde que a Ucrânia recebeu o estatuto de país candidato à UE.

500 milhões mais 45 milhões em treino militar

Por isso, esta segunda-feira, os 27 ministros concordaram em enviar apoio militar de mais 500 milhões de euros, perfazendo um total – desde há um ano – de 3,9 mil milhões de euros disponibilizados ao abrigo do Mecanismo de Apoio à Paz europeu. Além desta, que será a sétima tranche, será fornecido treino militar numa base polaca às forças ucranianas no valor de 45 milhões de euros.

Borrell salientou que juntando todos os apoios que a UE deu à Ucrânia – em ajuda humanitária, financeira, etc – o total é de 49 mil milhões de euros , “fazendo da UE e os seus Estados-membros o maior contribuidor para a Ucrânia”.

O representante europeu salientou que a UE está a trabalhar com a Organização das Nações Unidas para criar um “mecanismo de responsabilização” da Rússia, “preservando o papel central do Tribunal Penal Internacional”. A UE propôs a criação de um tribunal especializado para julgar os crimes de guerra russos, mas mais tarde clarificou que essa instância deveria ficar sob a alçada do tribunal de Haia.

Petróleo russo é vendido ao desbarato: a metade do preço do mercado

Em relação à eficácia das sanções, o chefe da diplomacia europeia exibiu um gráfico aos jornalistas com duas linhas da evolução do preço do petróleo russo e do barril de brent. Desde a criação de um teto ao petróleo russo, o barril deste combustível com origem nos Urais é vendido a 40 dólares, enquanto o resto dos países vende o barril de brent a 80 dólares (73,6 euros). “A Rússia está a perder 40 dólares (36,8 euros) por barril. É um grande golpe na estabilidade da economia russa”, considerou.

Zelensky em Bruxelas? O convite já foi feito A data de 3 de fevereiro está marcada, mas ainda não há resposta de Kiev se o presidente ucraniano irá mesmo a Bruxelas.

Sanções contra 37 iranianos

Em relação ao Irão, na reunião desta segunda-feira, os ministros condenaram a repressão brutal dos manifestantes, e em particular as execuções. Foi adotado o quarto pacote de sanções contra o regime de Teerão, tendo sido listados 37 indivíduos - políticos, dos media e oficiais do corpo dos Guardas Revolucionários Iranianos.

Também foi discutida a situação no Afeganistão, com novas medidas punitivas contra as mulheres. Segundo Josep Borrell, em fevereiro serão tomadas decisões concretas sobre ações a desenvolver em relação aos taliban no poder em Cabul.





