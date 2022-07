Eis as conclusões do último encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros antes das férias.

Diplomacia europeia

Mais 500 ME em armas para a Ucrânia e a nova diplomacia digital

Telma MIGUEL A Europa vai continuar a apoiar a Ucrânia, com armas e reformas. E vai criar um escritório de diplomacia digital em são Francisco, nos EUA, para lutar contra a desinformação – conclusões do último encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros antes das férias.

Na última reunião antes das férias, esta segunda-feira, os ministros de Negócios Estrangeiros europeus resolveram enviar mais uma tranche de 500 milhões de euros para a Ucrânia para a compra de armas. Uma decisão que será formalizada dentro de dias e será paga ao abrigo do Mecanismo Europeu de Prevenção à Paz. O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, salientou que os ministros europeus estão extremamente preocupados com a situação na Ucrânia, onde a Rússia “continua a lançar mísseis e a provocar mortos civis todos os dias”. “Estamos aterrorizados com a violência da agressão russa”, sublinhou.

Durante o encontro dos ministros dos 27 em Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, entrou via videoconferência para fazer um relatório dos últimos acontecimentos da guerra. “A descrição dele é que os eventos continuam a ser dramáticos e estão a piorar de dia para dia. E também há relatos perturbantes do uso de violência sexual como arma de guerra pelas tropas russas”, contou Borrell. Além das atrocidades contra as pessoas, a Rússia continua a atacar campos de trigo e armazéns de cereais. “Já todos vimos os campos em chamas”, salientou o diplomata, na conferência de imprensa desta tarde.

Continuar a apoiar o caminho europeu da Ucrânia

No seu último encontro antes de setembro, os ministros europeus concordaram unanimemente em “continuar a ajudar firmemente a Ucrânia na sua luta pela liberdade e pela independência. A Ucrânia precisa de mais armas; vamos fornecê-las. A guerra vai continuar e nós vamos continuar a apoiar os ucranianos na sua luta pela liberdade e pela independência”.

Além disso, os ministros renovaram votos de ajuda a Kiev e a Zelensky para “continuar a apoiar a Ucrânia a implementar as reformas agendadas após o país ter recebido o estatuto de país candidato à UE”. No conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros de 15 de setembro, irão ser tomadas medidas para dar um empurrão à Ucrânia para pôr em marcha as referidas reformas, disse Borrell.

Sanções existentes devem ser mais eficazes

Durante a reunião, a Comissão Europeia e o Alto Representante para as Relações Externas apresentaram aos ministros uma proposta de mecanismos para que as sanções contra a Rússia (já foram aprovados seis pacotes) não possam ser minadas através dos chamados alçapões legais ou contornadas por agentes terceiros. O que foi discutido não é tanto um sétimo pacote, mas a forma de tornar as sanções que já foram adotadas mais à prova de bala.

Apesar disso, Borrell sublinhou que as “as sanções funcionam e a economia russa foi afetada seriamente”. Infelizmente, disse, “isso não vai acabar com a guerra de um dia para o outro, mas as consequências destas sanções vão criar enorme transtorno económico para a Rússia”.

E acrescentou que o alto preço do petróleo que afetou os consumidores europeus não se deve às sanções impostas pela União Europeia, ao contrário do que o Kremlin tem dito: “Tem havido uma batalha de narrativas, mas uma coisa é dizer, outra é apresentar factos.”. Então, exibiu um gráfico segundo o qual a implementação das sanções europeias contra os combustíveis fósseis russos não causaram aumentos dos preços. “O preço do petróleo começou a subir um mês antes da guerra, e desde que adotámos sanções e banimos a importação de petróleo, o preço até diminuiu”. E, apontando para a imagem, salientou: “Hoje mesmo atingimos o mesmo preço de quando a guerra começou. Portanto, se alguma coisa as sanções fizeram foi levar à diminuição do preço do petróleo”.

Um escritório de “diplomacia digital” na capital do Silicon Valley

Um novo termo que vai entrar na moda é o de “diplomacia digital” – depois de as ameaças híbridas terem entrado no léxico da geopolítica. “Vamos lançar a nossa diplomacia digital europeia para apoiar a nossa influência geopolítica. Os assuntos digitais já não são um assunto de engenheiros informáticos. O mundo digital é o novo campo de batalha sobre valores e narrativas”. Por causa dessa necessidade de se estabelecer como potência de diplomacia digital, a União Europeia vai criar um escritório em são Francisco para potenciar a diplomacia digital, em coordenação com os Estados Unidos.

Através da diplomacia digital, explicou Borrell, é possível lidar com a interferência e manipulação de atores externos, como é o caso do Kremlin. Outro dos pontos de acordo dos ministros foi o de criar uma “toolbox”, ou caixa de ferramentas, “para permitir impor custos àqueles que querem minar as instituições e os processos democráticos através da desinformação”.

A ameaça do corte do gás russo antes do inverno

Quanto à questão do eventual corte do gás russo à Europa, que a Rússia tem vindo a ameaçar para potencialmente pressionar a opinião pública europeia e infligir danos graves com um inverno terrível, Borrell salientou que “não vai ser um cenário fácil, mas vamos estar preparados para isso”.

Na próxima quarta-feira, a Comissão Europeia, na sua reunião semanal, irá fazer a avaliação de todos os cenários possíveis e do nível a que estão as reservas de gás dos vários países para o inverno.

