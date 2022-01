A variante está presente em 99% dos testes PCR positivos, 88% das hospitalizações e 79% das admissões em Unidades de Cuidados Intensivos.

Maioria das mortes em França está ligada à nova variante

A variante Omicron da covid-19, omnipresente há várias semanas nos contágios, está agora ligada a mais de uma em cada duas mortes em França, de acordo com os números publicados hoje pelo Ministério da Saúde.



A variante está presente em 99% dos testes PCR positivos, 88% das hospitalizações e 79% das admissões em Unidades de Cuidados Intensivos, mas segundo a declaração do departamento de estatística (Drees), está também relacionada com 57% dos óbitos “ocorridos no hospital com covid-19” durante a semana de 17 a 23 de janeiro.

Durante esse período, o Ministério da Saúde registou 1.598 mortes relacionadas com a covid-19 nos hospitais.

Segundo a Drees, a Ómicron “parece ser muito menos letal”, com os doentes infetados a terem um “risco de morte depois de hospitalização reduzido em mais de metade” e “independentemente da [sua] proteção vacinal”.

