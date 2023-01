Apenas 9% de todas as empresas dos países mais ricos abandonaram investimentos na Rússia. O Luxemburgo tem duas empresas que continuam a trabalhar alheias à invasão e Portugal tem uma.

Mundo 7 min.

‘Russiawashing’

Maioria das empresas mundiais continua a negociar com o 'inimigo'

Telma MIGUEL Apenas 9% de todas as empresas dos países mais ricos abandonaram investimentos na Rússia. O Luxemburgo tem duas empresas que continuam a trabalhar alheias à invasão e Portugal tem uma.

Uma lista da Universidade de Yale atualiza as empresas que terminaram negócios com a Rússia ou que apenas fingem tê-lo feito. Um outro estudo revela que apenas 9% de todas as empresas dos países mais ricos abandonaram investimentos na Rússia. O Luxemburgo tem duas empresas que continuam a negociar "como se nada fosse" e Portugal tem uma.



Na sequência da invasão da Ucrânia, a 27 de fevereiro de 2022, os chefes de Estado, os cidadãos, os consumidores e os CEO’s entenderam que era preciso deter e castigar a Rússia. A União Europeia e os Estados Unidas implementaram vários pacotes de sanções (só a UE criou nove) e as grandes empresas anunciaram que iriam terminar as suas relações comerciais com o país agressor.

Empresários do Minho pedem boicote às relações comerciais com a Rússia Em comunicado, a AEM refere que o objetivo é “exercer pressão” sobre o governo de Moscovo para que pare imediatamente o “ataque vil e infundado” à Ucrânia.

Que esse êxodo não teve a extensão que se imagina é o que revela uma listagem online criada por um professor da Universidade de Yale, Jeffrey Sonnenfeld, e um estudo de dois professores universitários europeus, Simon Evenett e Niccolò Pisani, sobre as empresas que deixaram de investir na Rússia.

O estudo de Evenett e Pisani revela que menos de nove por cento das empresas internacionais com presença na Rússia antes da invasão fecharam pelo menos uma subsidiária no país até novembro de 2022.

Barilla, Bayer e Unilever continuam iguais na Rússia

Atualizada diariamente pela sua equipa, a base de dados de Sonnenfeld compila esta sexta-feira a situação de 330 empresas nas suas relações com a Federação Russa. Algumas das maiores multinacionais, como a McDonald’s e a Ikea anunciaram logo nos primeiros dias que iam fechar as lojas na Rússia e saíram do país em protesto contra a ação militar na Ucrânia. Outras, como a Ford, a Renault, a Wolkswagen e a BMW copiaram pouco depois este princípio.

Mas o que a listagem de Yale revela é que muitas outras continuaram como se nada fosse. Entre elas encontram-se a multinacional Unilever, a marca de massas Barilla, a cadeia de sandwiches Subway ou o gigante químico alemão Bayer.

Luxemburgo: duas empresas continuam 'como se nada fosse'

No Luxemburgo, a compilação das “Empresas que Ficam ou Saem da Rússia” refere nove. E, dessas, duas fazem parte da categoria das empresas que continuam ‘business as usual’, mantendo o mesmo negócio como antes da invasão. São a Global Fashion Group, uma empresa de retalho têxtil, e a OcsiaI, na área das tecnologias de informação, que ainda mantém uma filial de pesquisa.

'Ilusão'. Kremlin diz que tanques ocidentais não mudarão nada no terreno O porta-voz do Kremlin também acusou os países ocidentais de se agarrarem "à dramática ilusão da possibilidade de a Ucrânia vencer no campo de batalha".

Na categoria das empresas que estão ‘a ver no que vai dar’ e que cancelaram investimentos novos mas mantêm uma atividade quase igual, está a Accumalux, que continua com uma fábrica ativa em Togliatti. A Paul Wurth está a reduzir parte da atividade.

Tanto a Cargolux como a Samsonite Internacional (a empresa de material de viagem) suspenderam a atividade, mas mantêm aberta a possibilidade de voltar à Rússia. A Ceratizit fez uma retirada total, tendo cancelado todas as entregas à Rússia e à Bielorrúsia. E a Jan de Nul fechou todos os gabinetes e retirou os navios.

Em relação a Portugal, a lista de Yale refere dez empresas. Dessas, cinco suspenderam a atividade (com planos para regressar quando acabar a invasão). São elas as empresas de energia Galp e Prio, a Navigator (na área da produção de papel) e a Julipedra, que cancelaram todas as exportações para a Rússia. A Confor Step reduziu as operações comerciais.

A Corticeira Amorim, a Carmim, a J.Neves &Filhos e a Mocapor estão a cancelar novos investimentos, mas continuam com laços comerciais ao país, segundo a listagem de Yale. A empresa Ideal Molde continua a vender para a Rússia, tal como antes da guerra.

‘Russiawashing’: fingir que não se negoceia

Em entrevista ao Washington Post, Sonnenfeld disse que o surpreendeu a quantidade de empresas que após a invasão de Putin anunciaram que iriam retirar-se da Rússia. O jornal refere que o fundador do Instituto de Liderança para Executivos da Universidade de Yale “passou quatro décadas a instigar os CEO’s a agir em benefício da sociedade em matérias que vão do controle de armas aos direitos eleitorais”. Mas nada, refere o jornal, “chamou tanto a atenção do público e dos media como o seu inventário de empresas que cortaram laços com a Rússia”.

Nas semanas após a invasão “muitos CEO’s queriam ser vistos a fazer o que estava certo”, numa conjunção rara de “missão patriótica, valores pessoais, preocupação genuína pela paz mundial e interesse empresarial”, explicou Sonnenfeld ao jornal. No início, a lista começou com pouco nomes, dedicando-se sobretudo às grandes marcas como a BP, Shell e ExxonMobil, as firmas de consultoria McKinsey, Bain e BCG e também aos gigantes tecnológicos como a IBM, Delta, Meta, Apple e Alphabet, refere o Washington Post.

Agente sueco condenado a prisão perpétua por espiar para a Rússia O tribunal considerou que o agente dos serviços secretos suecos passou segredos importantes durante mais de uma década.

Mas depois desse anúncio de boas intenções nem todos fizeram o que disseram que fariam e “as pessoas estão a ficar confundidas sobre quem aplaudir ou criticar”. Quando manter negócios com o ‘inimigo’ pode ser visto como traição, muitas empresas optaram por um ‘greenwashing’, mas em vez de ecológico, geopolítico: ‘russiawashing’. Parece que cortaram laços com a Rússia, não o tendo feito realmente. Por isso, o elenco das empresas é arrumado em categorias: os que estão a fingir que saíram e continuam na mesma; os que cortaram investimentos futuros mas mantêm os negócios; os que suspenderam mas deixaram a logística montada para voltar; e os que realmente saíram da Rússia.

Lista com 330 nomes

O inventário tem agora mais de 330 nomes e na última sexta-feira, em menos de 24 horas, mais de duas dezenas de empresas de retalho na área da comida, moda e bens de consumo pediram para ser incluídas.

Embora possa ser vista como um meio de apontar o dedo aos maus da fita, Jeffrey Sonnenfeld prefere realçar que “estas listas dão aos CEO’s corajosos a confiança para prosseguir, e aos que ainda não conseguiram, dão o incentivo para lidar com os seus concelhos de administração, provando-lhes que é melhor juntarem-se ao grupo crescente dos que estão a abandonar a Rússia”.

O estudo de Simon Evenett e Niccolò Pisani tem uma explicação bondosa para esta hipocrisia corporativa de empresas que enfrentam a pressão pública nos seus países para sair da Rússia e acabam por não o fazer. Há muitas razões para isto acontecer, dizem.

“Por exemplo, uma firma a operar num setor excluído das sanções oficiais pode decidir que é inapropriado abandonar os seus consumidores russos, que não são culpados da decisão de invadir a Ucrânia. Noutros casos, as empresas ocidentais podem não querer abandonar relações antigas com empregados ou fornecedores, ou cancelar operações por causa da relevância social dos seus produtos ou serviços (por exemplo, o fornecimento de medicamentos fundamentais)”.

Cimeira UE-Ucrânia acontece a 3 de fevereiro em Kiev O encontro não contará, no entanto, com a presença dos chefes de Estado e governo dos 27.

Bélgica continua a vender viagens à Sibéria

No site de Yale, muito fácil de consultar, há um dado curioso em relação à Bélgica. A agência de viagens de ski DeepinRussia continua a vender os seus passes para a abertura da temporada na Sibéria.

Na próxima segunda-feira, os ministros dos negócios estrangeiros da UE estarão reunidos em Bruxelas e não deverão debruçar-se sobre um novo pacote de sanções, mas apenas “aprofundar e conseguir impedir as fugas às sanções dos pacotes existentes”, segundo disse esta sexta-feira um alto funcionário da Comissão.

A UE já aprovou nove pacotes de sanções contra Moscovo e entre os produtos que não podem ser exportados para a Rússia estão materiais de tecnologias militares, aeroespaciais e de computação e microchips, cujo propósito é cercear a capacidade de o país se desenvolver tecnológica e militarmente. E muitos milhões de bens russos em países da UE foram congelados.

Esta é a palavra do ano 2022 para os portugueses Mais de 50% dos votantes do site da Porto Editora escolheram a mesma palavra para o ano de 2022. "Inflação" foi a segunda escolha.

Mas há um produto que continua misteriosamente por banir e que tem sido cada vez mais falado: os diamantes que chegam a Antuérpia vindos da Rússia. Um décimo pacote, que não será para as próximas semanas, talvez os contemple.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.