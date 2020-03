O responsável pela maior empresa de produção destes contraceptivos não dúvida que haverá falta de preservativos no mundo, muito brevemente.

Maior produtor de preservativos no mundo fecha portas

A Karex Berhad, maior produtor de preservativos no mundo, parou a sua atividade devido à pandemia de Covid-19, tal como muitas outras empresas no mundo.

Segundo avança o The Guardian, a empresa deixou de produzir há uma semana nas três das suas fábricas na Malásia e a situação pode levar a que haja brevemente falta destes contraceptivos no mundo.

Até ao momento, a empresa já produziu menos 100 milhões de preservativos do que o normal, que geralmente são distribuídos a marcas internacionais, como a Durex, ou a hospitais e estabelecimentos de saúde, como por exemplo ao Sistema Nacional de Saúde britânico.

No entanto, foi permitido excepcionalmente à empresa abrir portas, na sexta-feira, mas com 50% dos funcionários. “Vamos ter dificuldades em satisfazer a procura a meio gás", alertou o diretor executivo da Karex Berhade, Goh Miah Kiat acrescentando não duvidar que haverá falta de preservativos no mundo brevemente "o que pode ser assustador".

O responsável ainda ressaltou que a sua maior preocupação prende-se com os programas humanitários: "Em África, esta falta não se verificará apenas durante duas semanas ou mês, poderá decorrer durante meses".

Outros dos grandes produtores de preservativos no mundo são a China, a Tailândia e Índia, sendo que nestes últimos dois países o número de infetados devido à Covid-19 está a aumentar.

