O que ficou de uma tempestade que varreu o planeta em poucas centenas de dias? E o que pensamos hoje do maio de 68 corresponde de facto ao que aconteceu? Não faltam perguntas sobre um movimento ao qual ninguém ficou indiferente.

Maio de 68. Passam 50 anos da “coisa”

O conservador britânico Enoch Powell tinha, segundo rezam as más línguas, uma forma muito própria de arrumar a documentação e as muitas cartas que lhe enviavam. Um caixote destinava-se às “cartas de malucos”, das várias denúncias que lhe chegavam com as teorias da conspiração. No entanto, tudo o que tinha a ver com os acontecimentos “subversivos” do ano de 68 iam para um caixote chamado “the thing”, a coisa. E sobre “a coisa”, o conservador, ministro sombra do Interior, confessava ter receio. Que coisa era o maio de 68 e que herança nos deixou?

Quando hoje falamos de lutas LGBT, movimentos feministas, defesa do ambiente, combate contra o racismo, não se deve tudo às lutas que se travaram há 50 anos, mas muita coisa teve a sua centelha a partir destes processos que se desenrolaram um pouco por todo o planeta.

Num texto sobre a relação entre a esquerda e as identidades, o historiador marxista e admirador das revoltas de 68, Eric Hobsbawm, explica que até o conceito de identidade data desta época. E que foi com as lutas aí começadas que ele se ampliou. Esta ideia de “política de identidades”, “grupos identitários” ou “identidades coletivas” é muito recente. Em 1968, na “International Enciclopedia of the Social Sciences”, a única entrada que se encontra com o termo “identidade” é um artigo de Erik Erikson sobre “Identidade Psicossocial”, ligada “à crise de identidade dos adolescentes que procuram saber quem são”.

As primeiras movimentações estudantis em Nanterre sucedem e no início de 67, por causa da proibição de os jovens estudantes acederem, depois das 22 horas, às residências das raparigas na universidade. Após as chamas da revolta, quando as brasas pareciam extinguir-se, as ativistas que vinham dos grupos maoístas como o Vive La Révolution! resolvem, para escândalo da moral e do poder, fazer uma homenagem à mulher ainda mais desconhecida do que o soldado desconhecido, junto da tumba deste último. No maio de 68 houve revolta, mas poucas mulheres tiveram voz. Fartas desta dominação masculina, as militantes resolvem fazer outra luta: bater-se para que as mulheres pudessem ter voz.

Há a ideia de que esta revolta não era devida às más condições de vida, nem a questões de vida ou de morte. Para isso concorrem algumas formulações, como as de Herbert Marcuse, fazendo notar que os operários estavam presos no seu conforto e atados a créditos e eletrodomésticos, os estudantes não estavam economicamente tão atados e gozavam de uma estranha liberdade para que não houvesse – como defendia um dos pensadores do situacionismo, Raoul Vaneigem, no seu “Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations” – “(…) um mundo em que a certeza de morrer de fome se troca pelo risco de morrer de tédio”.

Mas isso não terá sido desse modo, pelo menos em todo o lado. O escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II convocou assim, num caderno, as centenas de estudantes massacrados na Praça das Três Culturas, na Cidade do México, em 1968: “Como se cozinhou a magia? Com que se alimentava a fogueira? De onde saíram os 300 mil estudantes que chegaram a Zócalo no dia da manifestação do silêncio? […] Qual foi o destino de Lurdes? Quem estava por detrás da porta de prepa [escola técnica] no dia do tiroteio? Como fabrica uma geração os seus mitos? Qual era o menu diário da cantina de Ciência Política? […] Por que razão caiu Romeu por causa de uma mini-saia? Onde deixaram os nossos mortos? Onde deixaram os nossos mortos? Em que sítio de merda deixaram os nossos mortos?”

Uma sondagem fantástica

Cinquenta anos depois, a memória que os franceses têm dos dias violentos desse maio é melancólica e positiva. Numa sondagem feita pela “Noveau Magazine Littéraire”, 79% dos franceses achavam que o maio de 68 tinha deixado uma herança francamente positiva.

Um número fantástico atendendo a que é consensual em todo o espetro político, da esquerda para a direita: 88% dos votantes de Mélenchon concordam com essa avaliação positiva, 94% dos votantes no socialista Benoît Hamon, 87% do presidente eleito Macron, e, pasme-se, 78% dos apoiantes de Marine Le Pen. Os únicos que destoam do canto celestial são os apoiantes do católico François Fillon, com apenas 57% a gostar da herança do maio de 68.

No seu gigantesco trabalho de formiga para perceber que raio foi de facto o maio de 68, a historiadora Ludivine Bantigny recolhe milhares de documentos, toneladas de arquivos policiais e propaganda da época para conseguir perceber o que foi esta revolta, além das armadilhas nebulosas da memória.

“Durante quatro anos, vasculhei 25 depósitos de arquivos na província, estudei os arquivos do Eliseu, da Prefeitura de Paris e dos serviços secretos. Examinei mais de 10 mil peças, folhetos e documentos da altura”, para escrever “1968. De Grands Soirs en Petits Matins”. Bantigny descobre que muitas das lendas de 68 estavam erradas. A França não se aborrecia na riqueza, havia centenas de milhares de desempregados e a maioria da população estava próxima da pobreza; nem se tratou só de um movimento estudantil sabotado pelos sindicatos, as fichas da polícia mostram um número crescente de operários nos incidentes; nem a força do movimento foi tudo contestar e nada propor, porque, um pouco por todo o lado, estudantes e operários faziam propostas concretas. Resta saber o que manda mais na história: a anatomia de um processo ou a invenção de um mito. Esperemos pelos 100 anos. Como dizia o dirigente chinês Zhou Enlai, perto da época do maio de 68, sobre a Revolução Francesa, “é demasiado cedo para fazer um balanço sobre isso”.

Nuno Ramos de Almeida