Maduro troca pernil português pelo russo

Teresa CAMARÃO A Venezuela optou por importar grande parte das 26 mil toneladas de carne à Rússia. A empresa portuguesa que está sob investigação da justiça ficou para trás.

A distribuição das cerca de 26 mil toneladas de pernil, a preços acessíveis na Venezuela, arrancou precisamente há uma semana com uma diferença substancial em relação à última década.

O jornal argentino Clarín conta que pelo menos 13.500 vieram da Rússia. Já em outubro, o Presidente Nicolás Maduro anunciou que Portugal tinha perdido o posto de maior importador do Natal venezuelano, para garantir "ao povo o alimento de que precisa nesta época", depois dos atrasos na entrega e da polémica da falta de pagamento à empresa Iguarivarius, cujo diretor foi detido em novembro por suspeitas de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e subornos alegadamente pagos a dirigentes venezuelanos.

Só em Caracas já foram distribuídos mais de 1.800 peças de carne. Custam cerca de 21 cêntimos, muito abaixo dos perto de 5 euros praticados nos supermercados. Estão acessíveis nos Comités Locais de Abastecimento e Produção (CLAP), criados para fintar as sanções económicas desenhadas pelos Estados Unidos que impedem o país de ir aos mercados abastecer-se não só de alimentos como de medicamentos e outros bens essenciais.

Todos os venezuelanos que além do cartão de identificação têm o chamado "cartão da pátria" recebem, entre uma a duas semanas por mês, um cabaz de alimentos. A medida presidencial tem gerado críticas na oposição. Milhares de venezuelanos abdicam do documento, precisamente porque associam o cartão e o apoio social inerente ao Presidente e ao partido do governo, PSUV.

Mesmo a tradição de Natal da distribuição do pernil criada pelo anterior chefe de Estado, Hugo Chávez, tem estado na mira dos opositores à Revolução Bolivariana. Este ano foi a vez do antigo presidente da Câmara de Caracas, Antonio Ledezma, acusar as autoridades de forçar os que compraram o pernil a agradecer em vídeo. "Que cenas tristes e dolorosas", escreveu no Twitter, a partir de Espanha, onde está exilado.

¡Que manera tan cruel de humillar a un ser humano!

Que triste y doloroso semejantes escenas en las que personas acorraladas por la hambruna son compelidos a "darle las gracias a la revolución por un pernil".

Eso tiene que terminar y pronto! pic.twitter.com/WD6yrBP9Uc — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 14 December 2019