Maduro rejeita deixar a presidência da Venezuela

Chefe de Estado falou aos venezuelanos a partir da varanda do palácio presidencial e defendeu a sua legitimidade no cargo.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dirigiu-se aos venezuelanos a partir da varanda do palácio presidencial e, sob aplausos da multidão que acompanhava as suas palavras, defendeu a sua legitimidade no cargo. "Aqui, neste palácio presidencial, reafirmo que iremos continuar porque essa foi a vontade do povo manifestada nas eleições", disse.

Acusando os Estados Unidos de ingerência nos destinos do país, Maduro enumerou intervenções dos EUA em vários países do continente americano ao longo do século XX e acentuou: "Não queremos voltar ao século passado, o dos golpes de Estado e de ingerências imperialistas. O povo venezuelano diz não ao golpismo, não ao imperialismo. Aqui vamos ao combate. Lutar até à vitória e mais além".

"Chamo os poderes de Estado a cerrarem fileiras em defesa da democracia venezuelana. Peço às Forças Armadas máxima lealdade, máxima união, máxima disciplina", afirmou.

Maduro disse mesmo que irá expulsar diplomatas dos Estados Unidos e cortar relações com o país de Trump, além de garantir que recebera um telefonema de apoio do Presidente da Turquia.







