Maduro escapa a ataque com drones e acusa presidente da Colômbia

Líder venezuelano discursava em cerimónia pública numa avenida de Caracas quando se registaram as explosões, mas não sofreu ferimentos. Grupo reivindicou atentado que bombeiros presentes no local disseram tratar-se da explosão de uma botija de gás num apartamento próximo.

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, terá escapado a um ataque com drones que transportariam explosivos e, embora não atingisse Maduro, causou ferimentos em pelo menos sete soldados, de acordo com a BBC. O grupo Soldados de Franelas reivindicou o atentado depois de bombeiros presentes no local disseram à agência Associated Press que se tratara da explosão de uma botija de gás num apartamento próximo.

"Mostrámos que o governo é vulnerável", escreveram os representantes do grupo Soldados de Franelas na rede social Twitter. "O ataque não foi conseguido hoje, mas é apenas uma questão de tempo".

Duas horas depois do sucedido, falando a partir do palácio presidencial, Maduro acusou Juan Manuel Santos, presidente cessante da Colômbia (deixa o cargo na terça-feira) de estar na origem do episódio em conluio com a extrema-direita da Venezuela e colombiana.

Numa primeira reação, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia rejeitou quaisquer responsabilidades no que aconteceu. Através de um comunicado, porta-vozes do ministério escreveram que as acusações de Maduro "resultam absurdas e carecem de qualquer fundamento as indicações de que o presidente colombiano seria o responsável pelo suposto atentado contra o presidente venezuelano". E acrescentam: "Já é habitual que o presidente venezuelano culpe permanentemente a Colômbia de qualquer situação. Exigimos respeito pelo presidente Juan Manuel Santos, pelo Governo e pelo povo colombiano".

Maduro discursava na Avenida Bolívar, em plena capital da Venezuela, por ocasião do 81º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana, a polícia militar, quando a transmissão televisiva ficou sem som e se escutou a primeira explosão. As imagens televisivas mostram como Maduro e a mulher, Cília Flores, olharam para cima ao mesmo tempo que se via alguém a acercar-se de Vladimir Padrino, ministro da Defesa.



Drone involved in apparent attack targeting Venezuelan President Nicolás Maduro; the president is safe. 7 people injured (footage NTN24 Venezuela ) pic.twitter.com/TH67iVCf3k — LBC Breaking (@lbcbreaking) August 4, 2018

Antes de a transmissão televisiva ser interrompida viram-se ainda os militares que estavam em parada numa corrida para retirar as individualidades presentes na cerimónia. Seria Jorge Rodríguez, ministro das Comunicações, a dar as primeiras indicações quanto ao facto de se ter tratado de uma tentativa de assassínio de Maduro.