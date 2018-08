Líder venezuelano discursava em cerimónia pública numa avenida de Caracas, mas não sofreu ferimentos.

Maduro escapa a ataque com drone

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, escapou a um ataque com drone que transportaria explosivos e, embora não atingisse Maduro, causou ferimentos em pelo menos sete soldados, de acordo com a BBC.

Maduro discursava na Avenida Bolívar, em plena capital da Venezuela, por ocasião do 81º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana, a polícia militar, quando a transmissão televisiva ficou sem som e se escutou a primeira explosão. As imagens televisivas mostram como Maduro e a mulher, Cília Flores, olharam para cima ao mesmo tempo que se via alguém a acercar-se de Vladimir Padrino, ministro da Defesa.

Drone involved in apparent attack targeting Venezuelan President Nicolás Maduro; the president is safe. 7 people injured (footage NTN24 Venezuela ) pic.twitter.com/TH67iVCf3k — LBC Breaking (@lbcbreaking) August 4, 2018

Antes de a transmissão televisiva ser interrompida viram-se ainda os militares que estavam em parada numa corrida para retirar as individualidades presentes na cerimónia. Seria Jorge Rodríguez, ministro das Comunicações, a dar as primeiras indicações quanto ao facto de se ter tratado de uma tentativa de assassínio de Maduro.