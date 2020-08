Em 24 horas, o país registou 8 mil novos casos de covid-19.

Madrid volta a recomendar confinamento

As autoridades regionais em Madrid fizeram marcha atrás no desconfinamento e estão a recomendar à população que se mantenha preferencialmente em casa, face à explosão do número de casos que se registou no país, com cerca de 8 mil novos casos registados apenas entre quinta e sexta-feira.

De acordo com a contagem diária do Ministério da Saúde, houve 386.054 casos em Espanha na sexta-feira, cerca de 8.100 mais do que na véspera. Isto é mais elevado que o aumento de cerca de 7 mil na quinta-feira.

O número de mortes atingiu 28.838, mais 25 do que na quinta-feira. A região de Madrid é uma das mais afectadas pela pandemia.

Na quinta-feira, foram detectados 1,199, de acordo com o ministério. Existem actualmente 26 surtos ativos na região. Neste contexto, o Vice-Consultor para a Saúde Pública do Governo Regional de Madrid, Antonio Zapatero, disse à imprensa que era recomendado "tentar ficar em casa nas zonas onde há mais casos", referindo-se a certos distritos no sul de Madrid e cidades nos seus subúrbios como Leganes, Fuenlabrada ou Mostoles.

"Devemos tentar evitar viagens desnecessárias", disse ele, acrescentando que "reuniões desnecessárias" também devem ser evitadas e que ser mais de dez numa casa deve ser evitado.

"O vírus move-se porque nós o movemos", acrescentou, salientando que embora a situação actual em Madrid seja preocupante, "não justifica, penso eu, medidas de contenção zonal".

