Ainda não há ainda informação sobre a origem da explosão.

Mundo 11

Madrid. Forte explosão destrói edifício. Duas mortes confirmadas

Redação Ainda não há ainda informação sobre a origem da explosão.

Uma forte explosão provocou o desmoronamento de parte de um edifício do centro de Madrid.

Não há ainda informação sobre a origem da explosão. Segundo avança o El Pais, confirmam-se, pelo menos, duas mortes. Os vizinhos afirmam que cheirava a gás nas horas antes da ocorrido. O prédio situa-se na Rua de Toledo, no bairro de La Latina.

11 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Neste momento, muitos polícias e pessoal das forças de proteção civil estão na área que foi completamente isolada, estando em curso a evacuação de transeuntes.

O prédio em causa fica ao lado de uma casa de repouso, Residencial Los Nogales La Paloma. Um porta-voz do local informou que "nenhum residente ou empregado ficou ferido" e que as pessoas estão a ser transferidas "para o hotel do outro lado da rua".





Nas redes sociais, circulam várias imagens e vários ângulos diferentes do prédio e do estado em que ficou após a explosão.

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021





La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021





Forte explosão em Madrid-Toledo. Ainda não são conhecidas as causas. pic.twitter.com/Lol4yKAm3w — Carlos Hortmann 🇩🇪🇧🇷🇵🇹 (@CarlosHortmann) January 20, 2021

Com agências.



EM ATUALIZAÇÃO.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.