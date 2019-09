Gabriel, de oito anos, esteve em agonia antes de ser sufocado. A condenada fingiu sempre e até ajudou nas buscas. O crime chocou Espanha.

Madrasta condenada a prisão perpétua por matar filho de companheiro

É a primeira vez que a pena de prisão perpétua com revisão da sentença quando se passarem os 25 anos, é aplicada a uma mulher em Espanha.

Mas a forma fria e calculista como Ana Julia Quezada matou Gabriel de oito anos, filho do seu companheiro, Angel Cruz e com quem o menino convivia quando estava com o pai, e como fingiu dor e esperança para com os pais de Gabriel durante os dias em que esteve desaparecido, foi algo que Espanha nunca vira antes.



Sentada no tribunal, a madrasta do pequeno Gabriel ouviu a descrição do último dia de vida do menino, de como fez tudo até ser apanhada em flagrante 12 dias depois.

Menino em agonia antes de o sufocar

No dia 27 de fevereiro de 2018, a madrasta levou Gabriel até à propriedade dela e do companheiro em Rodalquilar, em Almeria, sul de Espanha, onde estavam a construir uma casa para morarem.

Chegada lá, desferiu vários golpes com um machado em Gabriel. O menino ficou a agonizar “entre 45 a 90 minutos”, conforme a autópsia revelou. “Fumou dois cigarros e pintou uma porta”, disse Francisco Torres. o advogado dos pais de Gabriel, Angel Cruz e Patricia Ramirez.

La sentencia que condena a Quezada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel también la obliga a pagar 500.000 euros a los padres por daños morales y a abonar los costes de la búsqueda, que ascienden a 200.203 euros https://t.co/KdLPKH6yYa — EL PAÍS (@el_pais) September 30, 2019

Nesse tempo, declarou o magistrado, Quezada podia ter chamado uma ambulância e o menino ser salvo, acrescentou. Só que a madrasta sufocou-o até a morte, e enterrou-o na propriedade, contou o advogado dos pais Francisco Torres, citado pelo jornal El Espanhol.

Como a cova que abriu para colocar o cadáver de Gabriel era pequena, a assassina tentou desmembrá-lo com outros golpes de machado.

Fingiu sempre e deu esperança aos pais

Depois foi-se embora, voltou para casa e dormiu com o seu companheiro sempre, até ser apanhada.

Nos dias que se seguiram “fingiu estar aflita e triste, dando esperança aos pais do menino de que o filho iria ser encontrado e envolvendo-se até nas buscas”, recordou o advogado, salientando que Quezada fingiu sempre e levou até ao fim a farsa pública e privada.

“Hoje vais encontrá-lo, hoje ele vai aparecer, vamos dar-lhe Coca-Cola”, dizia ao pai. “Na manhã [em que desapareceu ] ele disse-me que te queria ligar e eu até disse isso ao pai, quando ele chegou”, contou a Patricia Ramirez.

A três de março, “para aumentar o sofrimento dos pais” e colocar as culpas no então companheiro, colocou uma camisa do menino num arbusto.

Chegou por fim o dia 11 de março. O dia em que desenterrou o cadáver do menino da propriedade em Rodalquilar e o colocou no porta-bagagem do seu automóvel. Só que a polícia viu tudo. E mandou-a parar na estrada apanhando-a em flagrante.

Sentença agravada por parentesco

À sentença de prisão perpétua por homicídio com malvadez a juiza Alejandra Dodero, do Tribunal de Recurso de Almeria, adicionou mais oito anos e três meses de prisão a Quezada pelo factor agravante do parentesco, no qual inclui dois crimes de danos psicológicos aos pais do menino Angel Cruz e Patricia Ramirez e sua integridade moral.

A eles, a condenada terá também de pagar 250 mil euros a cada um. Nunca mais poderá viver em Nijar, Almeria, onde os pais de Gabriel residem e terá de ficar sempre afastada mais de 500 metros destes progenitores, pelo menos nas próximas três décadas. Quezada terá ainda de pagar 200 mil euros gastos nas buscas do menor.

A procuradora e o advogado dos pais de Gabriel pediram esta sentença e a juíza aceitou. Isto depois de um júri composto por nove cidadãos também a ter considerado culpada por unanimidade.

Ana Julia Quezada ha sido condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz.



No podrá acercarse a los padres de Gabriel a menos de 500 metros y deberá pagarles 500.000 euros. También tendrá que abonar al Estado el gasto por la búsqueda del menor. pic.twitter.com/cQ3OzizYcN — La Vanguardia (@LaVanguardia) September 30, 2019

A imigrante dominicana de 45 anos é a primeira mulher a receber esta controversa sentença, uma pena de prisão perpétua de facto, solicitada tanto pela procuradora Elena Fernández como pelo advogado dos pais da criança, Francisco Torres, depois que o júri popular a considerou culpada de assassinato com intenção maliciosa em 19 de setembro, também dos crimes citados de lesão psicológica e contra a integridade moral dos pais, Angel Cruz e Patricia Ramirez.

Ciúmes e dinheiro

E qual a razão que levou a madrasta a matar o pequeno Grabriel?

Para o advogado dos pais houve dois motivos."O primeiro, económico: a propriedade vale cerca de 500 mil euros",disse Torres, referindo-se à propriedade onde Gabriel foi morto e enterrado e onde a assassina estava a construir um casa com o pai do menino. O segundo motivo: ciúmes de Gabriel, "porque o pai passava muito tempo com ele".

Agora, Ana Julia Quezada vai ficar presa por 25 anos, a que se segue mais uns bons anos e depois uma revisão de pena, podendo continuar atrás das grades.