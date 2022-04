O atual presidente obteve 27,6% dos votos contra 23,4% da candidata da União Nacional, de acordo com números do Ministério do Interior depois de apurados 97% dos votos. Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, ficou em terceiro com 22%.

Presidenciais em França

Macron vence primeira volta com diferença de quatro pontos percentuais sobre Le Pen

Ana TOMÁS O atual presidente obteve 27,6% dos votos contra 23,4% da candidata da União Nacional, de acordo com números do Ministério do Interior depois de apurados 97% dos votos. Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, ficou em terceiro com 22%.

Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão enfrentar-se novamente na segunda volta das eleições presidenciais francesas, repetindo o que aconteceu em 2017.

Este domingo, na primeira volta eleitoral, Macron obteve 27,6% dos votos contra 23,4% de Le Pen, de acordo com números do Ministério do Interior depois de apurados 97% dos votos. O candidato de esquerda radical Jean-Luc Mélenchon ficou em terceiro com 22%.

As sondagens realizadas após o fim da votação dão ao atual presidente uma estreita vantagem sobre a candidata de extrema-direita, para a segunda volta do escrutínio, marcada para 24 de abril.

Os dois candidatos irão a debate nas próximas semanas e Macron joga aí o futuro da sua recandidatura. "O jogo ainda não acabou", disse aos seus apoiantes num breve discurso este domingo à noite. "O debate que teremos nas próximas duas semanas será decisivo para o nosso país e para a Europa", acrescentou.

Marine Le Pen acusa Macron de ser "o presidente dos ricos", de fazer da França um destino privilegiado para os investidores estrangeiros e de empurrar o emprego para o nível mais alto de sempre. Uma presidência ocupada por Le Pen, analisa a Bloomberg, tornaria a França menos favorável aos negócios internacionais e mais eurocética.

Macron só fez uma campanha mais explícita já perto da votação, mas a sua intervenção na crise da Ucrânia, e a tentativa de fazer pontes entre as partes em conflito, acabou por jogar a seu favor, além dos indicadores económicos da sua presidência. No entanto, o descontentamento social causado pelas medidas anticovid podem trazer dificuldades ao atual presidente francês. Já Marine Le Pen fez uma campanha dura em todo o país centrada na crise do custo de vida, agravado pela covid-19, aproveitando a preocupação dos franceses com a inflação.

"Todos aqueles que não votaram hoje em Emmanuel Macron, devem juntar-se a este movimento", disse aos seus apoiantes. Apesar de ser do campo da direita nacionalista e ter durante vários anos assumido um discurso xenófobo e islamofóbico, a candidata dirige-se agora ao eleitorado de todos os quadrantes políticos e origens, apostando no descontentamento em relação ao atual chefe de Estado. "Apelo ao povo francês da esquerda ou da direita, de qualquer origem, para que se junte a este grande movimento nacional e popular".

Bettel vai a França apoiar Emmanuel Macron "Emmanuel Macron é alguém que defende o ideal europeu, diz Xavier Bettel.

Segundo sondagens realizadas no domingo, após a primeira volta, Macron deverá ser reeleito a 24 de abril, reunindo entre 54% e 51% das intenções de voto contra 46%-49% para Le Pen. A confirmaram-se estes resultados, a diferença entre os dois candidatos face a 2017 diminui significativamente, apontando para uma votação mais renhida do que há cinco anos. Em 2017, o atual presidente francês ganhou a eleição com 66,1% dos votos e a candidata da União Nacional obteve 33,9%.



