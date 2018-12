O Presidente francês anunciou medidas para tentar travar a revolta dos coletes amarelos. As próximas manifestações estão marcadas para sábado.

Macron, Trump, Pamela Anderson e um pedreiro português encontram-se na manifestação dos coletes amarelos

Nuno Ramos de Almeida

Passavam poucos minutos depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter acabado a sua comunicação ao país, os coletes amarelos que o escutavam em Nantes eram taxativos: “está a distribuir migalhas de pão”, afirmavam amargos ao repórter do jornal Le Monde.

Um pouco pelas muitas páginas de Internet, os ativistas dos coletes amarelos voltavam à azafama, o chamado “Ato V” está convocado para o próximo sábado dia 15 de dezembro.

Macron tentou, com a sua intervenção televisionada, despoletar a contestação social, sem colocar em causa o sentido das suas reformas, a saber: a diminuição exponencial dos impostos sobre os mais ricos, incluindo o fim do imposto das grande fortunas, e os cortes na Segurança Social e nas reformas para a maioria da população.

O Presidente francês afirmou de um modo marcial que “os acontecimentos das últimas semanas no Hexágono e no ultra-mar perturbaram a nação e misturaram reivindicações legítimas com violências inadmissíveis, e quero garantir que estes atos de violência não beneficiarão de nenhum grau de indulgência”.

Macron enunciou várias medidas de apoio a trabalhadores e reformados, decretando um “estado de emergência económica e social”. Teve o cuidado de que essas medidas fossem suportadas pelo Estado e não fossem pagas pelas empresas, como um aumento do salário mínimo em 100 euros mensais, não cobrar impostos sobre as horas extraordinárias dos trabalhadores a partir de janeiro (medida que deveria entrar em vigor no mês de setembro), a anulação do aumento da contribuição social para reformados com vencimentos inferiores a dois mil euros ou um prémio de final de ano isento de impostos pedido a todos os patrões “que possam pagar”.

Quanto ao famoso imposto de solidariedade sobre as fortunas (ISF, na designação francesa), “não haverá recuo, porque isso nos enfraqueceria”, disse, argumentando com a necessidade de lutar contra a evasão fiscal e de melhorar o comportamento das contas públicas. “Não esqueço que existe uma cólera, uma indignação, muitos dos franceses partilham-na. Esta cólera é mais profunda e pode ser a nossa oportunidade. Não soubemos dar uma resposta e aceito a minha parte da responsabilidade. Admito mesmo que possa ter ferido alguns de vós com as minhas palavras, mas não retomaremos o curso das nossas vidas sem que alguma coisa mude”, justificou.

As reações da oposição e quem são os coletes amarelos?

Entretanto, Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda França Insubmissa, já deixou críticas ao discurso do chefe de Estado. “Emmanuel Macron acha que uma distribuição de trocos pode acalmar a revolta dos cidadãos. Cabe aos que participam nesta ação dizer se isso lhes serve”, sintetizou.

Jean-Luc Mélenchon retomou uma das designações usadas pelos “coletes amarelos” e chamou a Macron “o presidente dos ricos”, sublinhando que “todas as medidas anunciadas serão pagas pelos contribuintes e pelas pessoas apoiadas pela Segurança Social e que nenhuma terá pagamento por parte das grandes fortunas e dos maiores rendimentos”.

À BFM-TV, o antigo líder socialista Benoît Hamon, criador do movimento Générations, considerou que se “espera uma verdadeira redistribuição da riqueza”, lamentou que não tenha sido colocado em causa o fim do imposto de solidariedade sobre as fortunas (ISF, na sigla francesa) e o facto de serem protegidas “as grandes empresas poluentes, os bancos e os seus acionistas”.

Olivier Faure, dirigente dos socialistas, apontou críticas no mesmo sentido ao referir que “o fosso [entre os mais ricos e o resto da população] não foi alterado”.

O dirigente ecologista Yannick Jadot apontou para o facto de o discurso não ter usado a palavra ecologia e esclarecido quem pagaria as medidas para impedir o aquecimento global_ “o Presidente Macron não deixou qualquer perspetiva para uma transição ecológica e social justa”. Já Fabien Roussel, secretário-geral do Partido Comunista, referiu que “o presidente dos ricos vacila, mas os ricos continuam a ser os seus protegidos”.

Apenas os apoiantes do partido de Macron, La République en Marche, viram sinais positivos no discurso e nas medidas anunciadas, de acordo com o Le Monde. Richard Ferrand disse que “as decisões imediatas e as perspetivas do que aí vem respondem aos anseios e às questões do movimento dos coletes amarelos”, ao passo que Laetitia Avia resumiu: “Não se trata de pequenas medidas, mas de decisões significativas que vão claramente mudar a vida das pessoas”.

Do outro lado do espetro político, a extrema-direita também se mostrou frontalmente contrária ao discurso de Macron. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, criticou o discurso proferido ontem por Emmanuel Macron, escrevendo na rede social Twitter que este se “recusa a admitir que é o modelo de que se considera campeão o alvo da contestação”.

Nas páginas do Le Monde foi divulgado nesta terça-feira o primeiro estudo sobre a composição dos ativistas e manifestantes dos coletes amarelos. Nesse trabalho verifica-se que , embora haja pessoas que participam no movimento em todas as classes sociais, os pequenos comerciantes, pequenos empresários e os empregados estão numa percentagem mais elevada no movimento do que na sociedade francesa. A maioria dos franceses apoiam as reivindicações do coletes amarelos, mas esse apoio é esmagador sobretudo nos setores da chamada classe média baixa.

Um outro dado importante revelado pela investigação, é que quase 70% dos apoiantes dos coletes amarelos se reconhecem num campo político balizado com os eixos tradicionais da esquerda e da direita, e que mais de 41% deles se identificam com o setor que vai da extrema-esquerda até à esquerda moderada; 12,2% se qualificam de centro; e apenas 6,7% de direita e extrema-direita. Mas outro dado relevante é que há 33,1% que não se consideram identificados com a divisão entre a esquerda e a direita; e ainda 5,4% que não respondem a essa questão.

O “fundador” português e a loura das marés vivas

Exemplo deste novo tipo de ativistas é o pedreiro Leandro António Nogueira, um português que estará na origem do movimento dos coletes amarelos.

Segundo o jornal francês Paris Dépêches, o português criou um dos primeiros grupos fechados no Facebook que deu origem aos coletes amarelos. O grupo chamado “Vous En Avez Marre ? C’est Maintenant !! (Colere +Dept)” foi fundado em janeiro de 2018 e conta hoje com quase 70 mil seguidores. Na sua descrição pode ler-se o seguinte: “Este grupo visa criar um bloqueio e mostrar o nosso descontentamento ao governo e aos políticos de todos os tipos! Sem violência, sem ódio e com respeito por todos. Vamos ser solidários”.

O pedreiro nascido na Póvoa do Varzim reside atualmente em Dordogne, no sul de França, Leandro liderou a primeira manifestação dos Gilets jaunes a 17 de fevereiro em frente à câmara municipal de Dordogne, tendo lançado apelos para que o protesto se estendesse a outras regiões de França.

Não só nas ruas tem repercutido as movimentações dos coletes amarelos. Nas redes sociais as discussões têm sido muitas e globais, desde o Presidente dos EUA, Donald Trump, a garantir que os manifestantes gritaram palavras de ordem em seu apoio nas ruas de Paris até a uma conhecida atriz da série Baywatch (Marés Vivas) teorizar, nas suas contas do Instagram e Twitter, sobre as diferenças entre a violência subjectiva dos manifestantes e objectiva do sistema capitalista.

A atriz Pamela Anderson, famosa pela sua participação na série televisiva Baywatch tem justificado na sua conta de Twitter a violência dos protestos em França, devido à muito maior violência, por parte dos poderosos, que está sujeito o povo francês.

A atriz escreveu na semana passada sobre a “violência estrutural” das elites francesas, quase citando a célebre frase do dramaturgo Bertolt Brecht , quando apontava que toda a gente fala que um rio é violento, mas que ninguém vê as margens que o comprimem.

Na sua conta das redes sociais a atriz de origem de nacionalidade canadiana não foi branda: “Eu desprezo a violência... mas o que representa a violência dessa gente [os coletes amarelos], estas viaturas luxuosas queimadas, em comparação à violência estrutural das elites francesas e mundiais?”.

Nos últimos dias, a atriz, conhecida pelos seus dotes esculturais e corridas de fato de banho, tem repetido que Salvini e Macron são duas faces da mesma moeda: a xenofobia do italiano está ligado às políticas a favor dos poderosos do francês.

