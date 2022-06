O presidente francês, o chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano vão encontrar-se esta quinta-feira com o presidente Zelensky.

Macron, Scholz e Draghi visitam Kiev pela primeira vez desde o início da guerra

AFP O presidente francês, o chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano vão encontrar-se esta quinta-feira com o presidente Zelensky.

O presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro italiano Mario Draghi chegaram a Kiev de comboio esta quinta-feira de manhã, para aquela que é a primeira visita à Ucrânia dos três líderes europeus desde o início da invasão russa.

Scholz e Macron foram vistos na plataforma da estação acompanhados pelo embaixador de França na Ucrânia, Etienne de Poncins, constatou uma equipa da AFP.

O chefe de Estado francês, que detém a presidência rotativa da União Europeia até 30 de junho, disse que veio para enviar "uma mensagem de unidade europeia" e "apoio" a Kiev "tanto para o presente como para o futuro".

Os três líderes deverão visitar, esta manhã, "um cenário de guerra onde foram cometidos massacres" durante a ocupação russa dos subúrbios de Kiev em março, de acordo com o presidente francês, antes de se encontrarem com o presidente Zelensky.

Visita era há muito esperada pela capital ucraniana

A visita há muito esperada por Kiev acontece na véspera de uma recomendação há muito aguardada pela Comissão Europeia sobre a concessão ou não à Ucrânia do estatuto de candidata à adesão à UE.

Macron, Scholz e Draghi embarcaram num comboio especial para Kiev a partir do sudeste da Polónia na quarta-feira à noite, de acordo com uma equipa da AFP.

Em Rzeszow, as delegações foram esperadas com pequenas placas com as cores da França, Alemanha e Itália. O ambiente era de calma e discrição, com exceção para os agentes da polícia na plataforma. O comboio partiu então de uma plataforma desconhecida ao fundo de um caminho de terra.

Os três líderes reuniram-se pouco depois da partida no lounge da carruagem de Macron para organizar as conversações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Macron, que tinha chegado da Moldávia, estava com uma camisa branca e sem gravata, Scholz com uma camisa preta e Draghi com uma camisa branca debaixo de um pólo preto. Os três sentaram-se à volta de uma mesa, Macron e Scholz sorridentes para a breve sequência de imagens com os jornalistas a bordo, numa atmosfera de minicimeira 'sobre rodas'.

Em Kiev, os três líderes deverão também encontrar-se com o presidente romeno Klaus Iohannis.



