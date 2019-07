O campeão mundial de jet ski francês Franky Zapata voou com uma espingarda na mão várias dezenas de metros acima dos Campos Elíseos no "Flyboard Air", uma máquina de sua invenção. Esta plataforma voadora, impulsionada por cinco motores a jato, tem interesse para as forças especiais francesas, que a consideram ter "potencial para ser utilizada em operações especiais em áreas urbanas".

Macron, robôs, homens voadores e mais ficção científica no 14 de julho em França

O Presidente da França, Emmanuel Macron, assistiu este domingo as cerimónias do Dia da Bastilha, em Paris, que este ano foram dedicadas à cooperação europeia na área da defesa, com várias demonstrações futuristas, incluindo um “homem voador”.

Bandeiras dos 10 países da Iniciativa Europeia de Intervenção, um pacto militar conjunto criado no ano passado que conta com Portugal, foram colocadas na parada militar deste domingo na avenida dos Campos Elísios, em Paris.

Robôs, um “homem voador”, um exoesqueleto e uma demonstração futurista de uma plataforma voadora foram algumas das inovações exibidas nas ruas de Paris.

Esta plataforma voadora, impulsionada por cinco motores a jato, tem interesse para as forças especiais francesas, que a consideram ter "potencial para ser utilizada em operações especiais em áreas urbanas".

Durante uma demonstração das forças especiais, em 2018, o Flyboard Air foi usado como uma plataforma para um francoatirador posicionado em apoio a grupos de comando para o assalto de barcos no Sena.

A parada militar para assinalar o Dia Nacional de França contou ainda com a exibição de mais de quatro mil elementos das forças armadas, 69 aviões e 39 helicópteros.

Apesar de ser um dia de festa no país, a tensão continua nas ruas após as manifestações dos “coletes amarelos” contra a política de Macron.

O tradicional desfile militar do dia 14 de julho contou com a presença de vários líderes europeus, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa e a alemã Angela Merkel.

A Marinha portuguesa esteve representada com cerca de 15 militares, entre oficiais, sargentos e praças, tendo todos participado em missões de cooperação próxima com a França.

18 French elite acrobatic flying team "Patrouille de France" (PAF) performs a flying display over Paris during the annual Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue on July 14, 2019. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP) AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. French elite acrobatic flying team "Patrouille de France" (PAF) performs a flying display over Paris during the annual Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue on July 14, 2019. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP) AFP France's President Emmanuel Macron looks on during the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Kamil Zihnioglu / POOL / AFP) AFP French soldiers attend from the Arc de Triomphe the rehearsal of the annual Bastille Day military parade, in Paris, on July 11, 2019. (Photo by Martin BUREAU / AFP) AFP European Commission president Jean-Claude Juncker arrives to attend the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP A picture taken on July 11, 2019 over Paris, shows a German Tiger attack helicopter flying during a rehearsal ahead of the Bastille Day military air parade. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) AFP German chancellor Angela Merkel (L) speaks with Portugal's President Marcelo Rebelo de Sousa before the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Kamil Zihnioglu / POOL / AFP) AFP Zapata CEO Franky Zapata flies a jet-powered hoverboard or "Flyboard" prior to the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP TOPSHOT - A French soldier from the Barkhane force stands in front of the Arc de Triomphe prior to the Bastille Day military parade on the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) AFP Zapata CEO Franky Zapata flies a jet-powered hoverboard or "Flyboard" prior to the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP Denmark's Defence minister Trine Bramsen arrives to attend the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP French soldiers perform a military exercice during the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP German chancellor Angela Merkel (R) attends the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP TOPSHOT - Zapata CEO Franky Zapata flies a jet-powered hoverboard or "Flyboard" as French elite acrobatic flying team "Patrouille de France" (PAF) flies over the Arc de Triomphe during the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP TOPSHOT - Pupils of the Ecole speciale militaire de Saint-Cyr (Special Military School of Saint-Cyr) take part in the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Alain JOCARD / AFP) AFP A young man of the SNU (Service National Universel) attends the annual Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by LUDOVIC MARIN / POOL / AFP) AFP TOPSHOT - French elite acrobatic flying team "Patrouille de France" (PAF) performs a flying display over the Champs-Elysees avenue, in Paris, during the annual Bastille Day military parade, on July 14, 2019. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) AFP France's President Emmanuel Macron looks on at the end of the annual Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Alain JOCARD / AFP) AFP Zapata CEO Franky Zapata flies a jet-powered hoverboard or "Flyboard" prior to the Bastille Day military parade down the Champs-Elysees avenue in Paris on July 14, 2019. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) AFP

