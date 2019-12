Uma decisão que é anunciada, em plena greve contra a alteração do sistema de reformas francês defendido pelo chefe de Estado.

Macron renuncia à sua futura pensão como Chefe de Estado

O Palácio do Eliseu anunciou este sábado que Emmanuele Macron desistiu antecipadamente da sua futura pensão como ex-presidente da República. O chefe de Estado, que celebrou o seu 42º aniversário no sábado, também decidiu não integrar o futuro Conselho Constitucional, onde os ex-presidentes são membros de direito vitalício, com uma remuneração de 13.500 euros. Esta decisão é anunciada, em plena greve contra a alteração do sistema de reformas francês defendido pelo chefe de Estado que pediu na sua visita a Abidjan uma "trégua" no 17º dia da paralisação em França. Segundo o Eliseu, "não há desejo de mostrar", apenas "um desejo de coerência" por parte de Emmanuel Macron. A presidência recorda que ele se demitiu da função pública no próprio dia da sua declaração de candidatura à presidência, em Novembro de 2016.

Emmanuel Macron foi, assim, o primeiro presidente a renunciar ao benefício da lei de 3 de abril de 1955. Uma legislação que prevê que os ex-chefes de Estado recebam uma pensão vitalícia, assim que deixavam o Palácio do Eliseu, equivalente ao salário de um Conselheiro de Estado, ou seja, 6.220 euros brutos por mês. Este montante não está sujeito a qualquer condição de idade, mandato ou limite de rendimento. "O Eliseu decidiu que esta lei não será aplicável a curto prazo em 2022, nem em 2027 no caso de um segundo mandato", disse o Eliseu à AFP. Em vez disso, "um novo sistema será criado como parte do futuro sistema de pontos universais" para as pensões dos chefes de Estado. De acordo com o Eliseu, a consistência dita que a lei de 1955 não se aplicará mais a nenhum presidente no futuro. A decisão de não fazer parte do Conselho Constitucional é também uma questão de coerência, uma vez que a medida está incluída no projeto de reforma constitucional que ainda está por concluir. Dos dois predecessores de Macron, François Hollande renunciou voluntariamente ao Conselho Constitucional, enquanto Nicolas Sarkozy renunciou ao Conselho Constitucional em 2013 após a invalidação das contas da sua campanha para as eleições presidenciais de 2012.