Macron reeleito Presidente com 58,55% dos votos

Presidenciais em França Macron vence primeira volta com diferença de quatro pontos percentuais sobre Le Pen

O atual presidente obteve 27,6% dos votos contra 23,4% da candidata da União Nacional, de acordo com números do Ministério do Interior depois de apurados 97% dos votos. Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, ficou em terceiro com 22%.