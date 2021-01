Apesar de no passado Emmanuel Macron ter reconhecido a colonização francesa como um "crime contra a humanidade", agora vem excluir o "arrependimento" e as "desculpas" como parte da reconciliação.

Macron recusa fazer pedido oficial de desculpas por abusos coloniais na Argélia

Apesar de no passado Emmanuel Macron ter reconhecido a colonização francesa como um "crime contra a humanidade", agora vem excluir o "arrependimento" e as "desculpas" como parte da reconciliação.

O Presidente francês Emmanuel Macron tirou de cima da mesa a possibilidade da emissão de um pedido oficial de desculpas por abusos coloniais na Argélia, comunicou o seu gabinete, esta quarta-feira. Os comentários surgem antes da publicação, prevista para ainda hoje, de um relatório encomendado por Macron sobre a forma como a França está a enfrentar o legado desse período.



Quando encomendou o seu relatório ao historiador Benjamin Stora, o próprio Emmanuel Macron explicou, em dezembro, que queria "terminar o trabalho histórico sobre a Guerra da Argélia", acrescentando que as memórias ligadas a este conflito "são o mesmo número de feridas".



Para a psicanalista Karima Lazali, autora de "Trauma colonial, uma investigação sobre os efeitos psicológicos e políticos da opressão colonial na Argélia", "a ferida só é considerada na outra nação que foi colonizada, mas nunca na sua própria população, e isso faz muitos danos entre os descendentes da imigração", cita a AFP.

Não haverá "arrependimento nem desculpas" pela ocupação da Argélia ou pela guerra sangrenta de oito anos que pôs fim ao domínio francês, comunicou agora o gabinete de Macron, acrescentando que o presidente participaria em vez disso em "actos simbólicos" destinados a promover a reconciliação.

A guerra de independência argelina de 1954-62 continua a desafiar as relações entre os dois países quase 60 anos mais tarde. A imprensa internacional sublinha, porém, que Macron, o primeiro presidente francês nascido após o período colonial, foi mais longe que qualquer um dos seus antecessores no reconhecimento dos crimes franceses na Argélia.

Antes da sua eleição, em Fevereiro de 2017, Macron reconheceu a colonização da Argélia pela França como um "crime contra a humanidade", numa entrevista a um canal de televisão argelino - um comentário que causou sensação e foi criticado pela extrema-direita, recordou a Aljazeera.

"Apesar de não incluir um pedido de desculpas, esse comentário em 2017 foi uma admissão surpreendente num país onde a colonização da Argélia foi vista durante muito tempo como benigna e muitos se opõem à ideia de arrependimento", lê-se.

Segundo a Aljazeera, um ano mais tarde, Macron reconheceu que a França tinha instigado um sistema que facilitou a tortura durante a guerra argelina, que pôs fim a 132 anos de domínio francês.

"Contudo, não se espera que o relatório de Benjamin Stora recomende que a França emita um pedido de desculpas, mas sugira formas de lançar luz sobre um dos capítulos mais sombrios da história francesa e proponha formas de promover a cura", lê-se.

A presidência disse que Macron participaria em três dias de comemorações no próximo ano, marcando o 60º aniversário do fim da guerra argelina. Cada dia será dedicado a um grupo diferente que sofreu no conflito, acrescentaram os assessores presidenciais.

Rejeitado pelo executivo, um pedido de desculpas do Estado francês seria no entanto indispensável, afirma Mohand Bencherif, um homem de negócios de 32 anos cujo pai lutou no exército francês antes de deixar a Argélia em 1963, face a uma "revolução confiscada" pelo governo. "As pessoas não estão a pedir reparações, apenas reconhecimento da história", diz à AfP o franco-argelino, que nasceu em Seine-Saint-Denis.

"Não estamos a pedir justificações, apenas desculpas, e estamos a seguir em frente. A França deve pedir desculpa por não estar à altura dos valores franceses". O jovem compara a reconciliação franco-alemã, que durou apenas "uma grande dezena de anos", com a que ainda se verifica entre os seus dois países. "Ainda estamos muito longe disso", lamenta.

"O povo francês de origem argelina é inevitavelmente afetado pelo que resta desta história, questionando o seu lugar na República porque assim que falamos de integração e do véu, voltamos às mesmas palavras utilizadas durante a era colonial", explica a psicanalista Karima Lazali,.

Para Leïla Boukerroui, cujo pai chegou ao campo de Bergerac (Dordogne) em junho de 1962 entre os cerca de 60.000 harkis trazidos para França, o ressentimento está menos presente. "O meu pai queria realmente afastar-nos disso, não nos fez sentir isso. Foi quando eu estava a crescer que me disse a mim própria que o que lhes tinha acontecido não era correto", conta à AFP.

No espírito da reconciliação, o relatório de Benjamin Stora apela a atos simbólicos fortes, quer se trate da partilha de arquivos do período colonial ou da questão das pessoas desaparecidas da guerra. Um processo que tem sido laboriosamente levado a cabo desde o fim do conflito em 1962, tendo a França apenas chamado a este período uma "guerra" em 1999. Só pode ser realizado com sucesso se "envolver todos os protagonistas", segundo Karima Lazali, que acrescenta: "Não se sai de 130 anos de história terrivel com um "final feliz".

